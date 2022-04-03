Российская сторона на переговорах с Украиной сняла возражения против проведения в Украине референдума о нейтралитете страны, а также по другим вопросам, кроме вопроса о Крыме. Об этом заявил вечером в воскресенье в эфире национального телевидения руководитель украинской делегации на переговорах Давид Арахамия.

По его словам, российская сторона донесла свою позицию на состоявшемся в пятницу в режиме онлайн раунде переговоров. При этом речь пока не идет о письменном официальном ответе. По словам Арахамия, проекты договоренностей о мире сейчас уже в той стадии готовности, что их могли бы обсудить президенты двух стран на личной встрече. Он высказал уверенность, что такая встреча состоится в Турции, однако дата и место пока не определены.

По словам Арахамия, в случае, если на референдуме не будет поддержан нейтральный статус, то есть украинцы выступят за курс на вступление страны в НАТО, возможны будут новые переговоры - или же возобновление боевых действий.

Российская сторона слова украинского представителя пока не комментировала. В предложенном украинской делегацией на недавних переговорах в Стамбуле принципах соглашений говорится, в частности, о том, что Украина готова на нейтральный статус и ограничение своего военного сотрудничества с другими странами в обмен на четкие гарантии безопасности. Об этом, однако, должен пройти референдум, а он возможен только после вывода российских войск на позиции перед вторжением 24 февраля. Кроме того, предлагается «заморозить» статус аннексированного Крыма на 15 лет и в течение этого срока вести о нем переговоры.

В предложениях ничего не говорится о так называемой денацификации и демилитаризации, а также о статусе Донбасса. Решение этих вопросов ранее называлось президентом России Владимиром Путиным целью так называемой спецоперации в Украине.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в эфире российского телевидения в воскресенье заявил, что в Москве надеются, что по итогам «спецоперации» в Украине запретят «проявления националистических идей», а русский язык «восстановит свои позиции». В проекте договоренностей, которые обсуждаются на переговорах, об этом ничего не говорится.

Когда пройдет новый раунд переговоров - не известно. Переговоры идут на фоне продолжающихся боевых действий. После последнего раунда российские войска отступили из Киевской области.