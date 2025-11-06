Кордоны полиции, задержания, шествие – 344-й день протестов в Тбилиси

Вечером 6 ноября – на 344-й день непрерывных протестов и попыток перекрытия проспекта Руставели – полиция не позволила участникам акции в Тбилиси занять проезжую часть перед парламентом.

В начале акции демонстранты попытались выйти на проезжую часть, однако вскоре силовики вытеснили их обратно на тротуар. Один из участников был задержан.

На месте дежурило большое количество полицейских, которые выстроили кордоны по обе стороны проспекта. Протестующие скандировали: «До конца – за правду, до конца – за родину».

Некоторое время они оставались на тротуаре, после чего направились колонной к зданию администрации правительства.

Позднее участники акции вернулись на проспект Руставели по улице Леонидзе. Полиция вновь не позволила им выйти на проезжую часть.

У парламента полицейские с применением силы задержали 18-летнего демонстранта Александра Размадзе. На кадрах видно, как несколько сотрудников полиции скрутили его, сжав шею и горло, после чего он упал, однако задержание продолжилось.

Ещё одного, 15-летнего подростка, посадили в полицейскую машину и увезли в неизвестном направлении. Позже его отпустили. По данным СМИ, подростка задержали на улице Леонидзе после словесной перепалки с оператором одного из провластных телеканалов.

С 16 октября вступили в силу изменения, внесённые правящей партией «Грузинская мечта», ужесточающие наказание за участие в акциях, сопровождающихся перекрытием дорог. Теперь подобные действия могут караться административным арестом, если полиция сочтёт, что число участников недостаточно велико. С тех пор по этому основанию были задержаны десятки человек, большинство из которых получили административные сроки. Одному из демонстрантов грозит до года тюрьмы – повторное перекрытие дороги в течение года теперь считается уголовным преступлением.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, ранее признавший неэффективность высоких штрафов за «незаконное перекрытие дороги», после вступления в силу новых законов заявил, что «нельзя расслабляться» и «в конечном итоге радикализм должен быть полностью устранён».