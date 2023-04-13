КПРФ не будет наказывать депутата за просмотр Путина с лапшой на ушах

Верховный суд Татарстана отклонил жалобу ЛГБТ-блогера Хаояна Сюй, который является гражданином Китая и учится в Казанском федеральном университете.

Как пишет сайт Idel.Реалии, на прошлой неделе Вахитовский райсуд Казани назначил ему 7 суток административного ареста и постановил принудительно выдворить его из России. Сюя признали виновным по статье 6.21.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол»).

В постановлении суда говорилось, что поводом к возбуждению административного дела стали 19 видеороликов на YouTube.

«На YouTube-канале под названием «HAOYANG & GELA», принадлежащему ему, разместил 19 видеороликов с изображением нетрадиционных сексуальных отношений с гражданином Гогишвили. Будучи представителями мужского пола, они целуются друг с другом, обнимаются, трогают друг друга за различные части тела, в том числе в районе половых органов, при этом в описании роликов имеются следующие пояснения: «Как спит гей пара? Целуй меня всю ночь», «Мы вернулись, история любви в стране ненависти», «Смотрите, как мы воссоздаем сцены поцелуев», «Я хочу обнимать тебя во время сна», «Кто знает меня лучше мой парень или лучший друг?», «Наш первый раз, откровенные истории», «Наши любимые позы во время..», «25 видов поцелуев с моим парнем» и др. Кроме этого, было установлено, что из 64,9 тысяч подписчиков 1791 человек являются несовершеннолетними лицами», — сказано в постановлении суда.

Напомним, молодая ЛГБТ-пара Гела Гогишвили и Хаоян Сюй ведут Telegram-канал «Китаеза и Груеза» и публикуют ролики о своих отношениях в TikTok'е и YouTube.

Пятого апреля их задержала полиция Казани. На блогеров составили административные дела по доносу жителя Новосибирской области В. Кушнерика, который пожаловался на распространение «гомоэротичных материалов».

«С точки зрения доносчика из Новосибирска и казанской полиции, «пропаганда» ЛГБТ+ заключалась в том, что парни выкладывали видео, на которых они «целуются, обнимаются, показывают, как они спят вместе». Всё это сочли неподобающей демонстрацией «гомосексуальной интимной жизни», — поясняли ранее в правозащитной инициативе «Дело ЛГБТ+».

Дело Гелы Гогишвили пока не рассматривали. Ему как гражданину России грозит крупный штраф.

Хаояна в суде защищал адвокат Адель Хайдаршин. Он настаивал, что нужно провести экспертизу, чтобы установить «факт пропаганды ЛГБТ». Также он обратил внимание, что в деле нет доказательств, что подписчики в YouTube — несовершеннолетние. Он сообщил, что канал, которые вели молодые люди, маркирован как «для взрослых».

На заседании в Верховном суде Татарстана Хаоян Сюй не присутствовал. После отбытия ареста его отвезли в миграционный центр в Набережных Челнах. На судебное заседание его не доставили.

Его интересы, помимо Хайдаршина, представляла адвокат Мария Вараева. Она также настаивала на отсутствии доказательств в деле и указала на процессуальные нарушения. Оба адвоката были привлечены организацией «Дело ЛГБТ+».

Тем не менее суд оставил решение райсуда без изменения. Сюя должны выдворить из России. Адвокат Адель Хайдаршин сообщил газете «КоммерсантЪ», что защита намерена обжаловать сегодняшнее решение в кассационном порядке.