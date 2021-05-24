В Риге официальный флаг Беларуси заменили на бело-красно-белый. Минск в ответ заявил о высылке всех дипломатов и сотрудников посольства

В Риге на одной из площадей среди флагов стран-участниц Чемпионата мира по хоккею подняли бело-красно-белый флаг вместо официального красно-зеленого флага Беларуси, написал в своем твиттере мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис.

"Среди флагов Чемпионата по хоккею мы поднимаем флаг свободной Беларуси, который мне доверили белорусские политэмигранты! Флаг, который символизирует режим, поддерживающий государственный терроризм, неуместен в городской среде Риги, поэтому мы его сняли!" – сообщил он.

Флаги участников чемпионата находятся возле гостиницы, где живут игроки сборных по хоккею. Вместе со Стакисом в замене флага принимал участие глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

В ответ на это посла Латвии в Беларуси Эйнарса Семаниса вызвали в МИД страны и предложили течение 24 часов покинуть страну. Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что также в течение 48 часов покинуть Беларусь предложено всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства. Остаться разрешили одному административно-техническому сотруднику "для ухода за зданием".

Накануне власти Беларуси заставили пилотов самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс над территорией Беларуси, отклониться от маршрута и сесть в аэропорту Минска. Когда самолет оказался на земле, силовики задержали главного редактора оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, который находился на борту.

Латвийские власти осудили задержание Протасевича. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в эфире Латвийского радио заявил, что против Беларуси следует ввести более широкие секторальные экономические санкции, а также отказаться от использования белорусского воздушного пространства для международных полетов и приема в Латвии белорусских авиакомпаний, особенно Belavia. Он добавил, что президент Латвии Эгилс Левитс будет призывать своих балтийских коллег "поднимать этот вопрос в международных организациях, вплоть до Совета Безопасности ООН".

Чемпионат мира по хоккею изначально должен был пройти в Минске и Риге, но Беларусь лишилась права на его проведение по решению Международной федерации хоккея (IIHF). В заявлении организации говорилось, что причина такого решения – невозможность обеспечить безопасность при проведении турнира. Чемпионат проходит в Латвии с 21 мая по 6 июня.