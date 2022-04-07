Сейм Латвии запретил российским и белорусским гражданам получать вид на жительство за инвестиции в экономику страны. Поправки к закону "Об иммиграции" приняты единогласно. Об этом 7 апреля пишет интернет-издание Delfi.

Законодательство страны позволяет приобретать вид на жительство в ней, например, за покупку недвижимости. К марту 2021 года программой воспользовались около 10 тысяч граждан России, — рассказывал расследовательский проект OCCRP. Россияне составляли подавляющее большинство участников программы получения "золотой визы", — отмечалось в материале.

В феврале об отмене программы выдачи “золотых виз” сообщила Великобритания, где виды на жительство получали многие российские миллиардеры и топ-менеджеры. В 2020 году программу закрыл популярный у российских бизнесменов Кипр. В марте Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС отозвать полученные за инвестиции паспорта у россиян, попавших под санкции, и полностью отменить такие программы.

Законопроект, принятой латвийским Сеймом, полностью запрещает российским и белорусским гражданам получать первичные виды на жительство до 30 июня 2023 года. Исключения будут сделаны для членов семей граждан Евросоюза, резидентов Латвии и их пожилых родителей, а также для сотрудников переместившихся в страну компаний и просителей убежища.