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Лавров: нападки на Сталина - это атака на итоги Второй мировой войны
Министр иностранных дел России и второй номер в списке кандидатов от партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму Сергей Лавров заявил, что "нападки" на советского диктатора Иосифа Сталина являются частью "атаки на итоги Второй мировой войны" и на прошлое России.
Цитату из выступления Лаврова перед ветеранами Второй мировой войны в Волгограде (до 1961 года этот город носил название Сталинград) приводит агентство ТАСС.
Лавров, как следует из сообщения, выступил против того, чтобы выставлять Сталина "главным злодеем" и "сваливать в одну кучу всё, что он сделал в довоенное время, во время, после войны". По его словам, попытки "переписать историю" одновременно являются попытками политически ослабить Россию. Такие попытки, как следует из слов Лаврова, осуществляются "извне", но кто конкретно их осуществляет - он не сказал. Министр прямо не упомянул сталинские репрессии и не выступил ни в их оправдание, ни с осуждением.
Сталин в годы Второй мировой войны возглавлял СССР, был Верховным главнокомандующим.
Лавров не в первый раз положительно отзывается о деятельности Сталина - в частности, он называл "прозорливым" его предложение разместить штаб-квартиру ООН в Сочи. При этом представитель МИД России Мария Захарова ранее писала, комментируя сталинские репрессии, что "руководители, которые уничтожали свой народ, горят в аду в два раза ярче тех, которые уничтожали чужой". Позднее Захарова пояснила, что этот комментарий не означает, что она считает, что "Сталин хуже Гитлера".
- Российский МИД и другие официальные лица, включая президента Владимира Путина, в последние годы неоднократно выступают с заявлениями о недопустимости сравнивать режим, существовавший в СССР при Сталине, с гитлеровской Германией. Они называют это "пересмотром итогов Второй мировой войны". Особенную критику Москвы вызвала резолюция Европарламента к 70-летию так называемого пакта Молотова-Риббентроппа, в которой говорилось о том, что СССР, наряду с нацисткой Германией, несёт ответственность за развязывание Второй мировой войны.
Другие новости дня
СГБ Грузии: лица, связанные с «ЧВК Вагнера», не находятся в стране
Лица, связанные с российской частной военной компанией (т.н. «ЧВК Вагнера»), не находятся в Грузии, – заявляют в Службе госбезопасности страны.
Ранее портал Inform Napalm, а затем и грузинские СМИ сообщили, что экс-военный 3-й бригады ГРУ России (ГУ ГШ ВС РФ) Кирилл Кривко, который участвовал в войне против Украины под прикрытием «ЧВК Вагнера», в 2015 году взял фамилию жены – Алёшечкин, чтобы свободно попасть в Грузию и путешествовать в другие страны.
Генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, эксперт Украинского центра аналитики и безопасности Игорь Гуськов в конце июня написал в Facebook, что Кирилл Алёшечкин в августе 2019 года и в июле 2020 года «насладился радушием Грузии, активно освещая свои поездки в соцсетях».
«Абсолютно спокойно, даже не переживая быть задержанным и экстрадированным в Украину. Ну не числится он в розыске по линии СБУ, ни по фамилии Кривко, ни по фамилии Алешечкин! Откуда грузинским спецслужбам знать, что на руках этого ур@да кровь украинских защитников Луганского аэропорта. И таких как Кривко-Алешечкин среди наемников ЧВК «Вагнер» десятки, абсолютно спокойно путешествующих по Европе и Азии», – написал Гуськов.
Руководитель аналитической службы СГБ Грузии Георгий Сабедашвили сегодня подтвердил, что ведомство получило информацию о лице, связанном с «ЧВК Вагнера» в 2019 году, он уже покинул территорию страны.
«Лицам, связанным с данной группировкой, удается проникнуть не только на территорию Грузии, но и в различные страны мира», – отметил Сабедашвили.
В СГБ также говорят, что компания, связанная с именем Кривко, не функционирует на территории Грузии и распространенная СМИ информация о бизнес-деятельности россиянина не соответствует действительности. Ведомство также прокомментировало сообщение о том, что с российской частной военной компанией могут быть связаны граждане Грузии, проживающие в самопровозглашенной республике Абхазия.
«Однозначно заявляем, что большая часть указанных лиц связана с оккупационным режимом Абхазии и они не находятся на территории, подконтрольной властям Грузии. Те лица, которые не связаны с абхазским оккупационным режимом и, возможно, являются гражданами Грузии, в течение 10 лет не были зафиксированы на территории, подконтрольной властям Грузии», – заявил Георгий Сабедашвили.
Он отметил, что если лица, связанные с «ЧВК Вагнера», будут зафиксированы на территории страны, будут приняты меры, предусмотренные законодательством Грузии.
По аэропорту Кабула нанесён удар неуправляемыми ракетами
В Афганистане нанесён ракетный удар по аэропорту Кабула, где продолжается эвакуация иностранцев и граждан страны в разные страны мира.
По меньшей мере пять неуправляемых ракет были выпущены по аэропорту в понедельник, передаёт канал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника. Все они были перехвачены установленными на территории объекта комплексами тактической противовоздушной обороны.
В распоряжении CNN оказалось видео пуска ракет из автомобиля из района Кабула, расположенного на западе от аэропорта. Машина сгорела после пусков. В ней найдены направляющие для пуска шести ракет. Шестая, предположительно, попала в здание.
По предварительным данным, никто не пострадал. Американский чиновник, говоривший с каналом, сообщил, что атаку, по всей видимости, совершили члены группировки "Исламское государство" (признана террористической и запрещена в России).
Организация взяла на себя ответственность за нападение смертника в аэропорту 26 августа. После взрыва погибли больше 180 человек. Американские власти предупреждают об опасности повторных атак на аэропорт.
МВД РФ пожизненно запретило въезд в Россию стендап-комику Идраку Мирзализаде
МВД РФ пожизненно запретило въезд в Россию стендап-комику с белорусским гражданством Идраку Мирзализаде. Его пребывание в стране признано нежелательным после того как он был осуждён за шутку про русских. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности," — говорится в сообщении. В связи с этим его нахождение на территории страны признано угрожающим общественному порядку.
Комик был арестован в начале августа на 10 суток. Поводом для возбуждения дела стало его выступление в программе "Разгоны" в марте 2021 года. Он обсуждал тему ксенофобии и высмеивал проблемы, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности, когда снимают жильё в Москве. В одной из шуток по теме он высказался про русских.
Мирзализаде извинился за шутку перед арестом и после освобождения. Он говорил, что раскаивается за неё. При этом он отметил, что фраза, за которую его осудили, была вырвана из контекста и "звучит ужасно для неподготовленного зрителя".
В его поддержку выступали коллеги по цеху. В видео, записанном Михаилом Шацем, Данилой Поперечным, Ильёй Соболевым и другими комиками, отмечалось, что Мирзализаде в своём выступлении выступал против ксенофобии, а не поддерживал её. "Сажать за шутки – это предпоследний шаг перед тем, как сжигать за научные теории," — утверждалось в их обращении. Комики провели концерт в его поддержку.
- В августе партия "Единая Россия" анонсировала законопроект, запрещающий въезд в страну так называемым русофобам. В документе предлагается не пускать в Россию людей, возбуждающих ненависть или вражду, распространяющих ложные сведения о СССР и одобряющих преступления нацистов. Русские в сообщении партии не упоминались.
- В том же месяце МВД запретило въезд в Россию на 50 лет гражданину Казахстана Куату Ахметову. Он — автор ютьб-канала, на котором выкладывают записи, как активисты требуют говорить на казахском от русских жителей республики.
Участник августовской войны принес российской команде бронзу Паралимпиады
Бронзовую медаль на Паралимпиаде в Токио выиграл член сборной Паралимпийского комитета России, принимавший участие в августовской войне 2008 года.
Как пишет ТАСС, Виталий Гриценко выиграл бронзу в беге на 400 метров. Он уступил лишь чемпиону Понгсакорну Паейо из Таиланда и канадцу Бренту Лакатошу в категории Т53, где выступают лица с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).
«В 2008 году Гриценко, который тогда служил в вооруженных силах РФ в звании старшего сержанта, отправили в сторону Грузии, когда начался разворачиваться конфликт, связанный с Южной Осетией. Гриценко попал под обстрел, в результате которого осколок воткнулся ему в позвоночник. Он боялся, что ему ампутируют ноги, но они остались целы, однако ходить Гриценко больше не смог. Пять лет он провел в больницах, занимавшись реабилитацией, но сумел найти себя в спорте, был готов выступать на Играх в Рио-де-Жанейро, куда не допустили всю сборную России», – отмечает ТАСС.
Сборная Паралимпийского комитета России завоевала в Токио уже 59 медалей – 17 золотых, 11 серебряных, 31 бронзовую.
Кадыров назвал Лукашенко «политиком с большой буквы»
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил с днем рождения президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. В своём поздравлении Кадыров не поскупился на комплименты.
"Человек и политик с большой буквы, крепкий хозяйственник, волевой, мужественный и порядочный, мудрый политик, которого любят и уважают.", - говорится в посте в телеграм-канале Кадырова.
Кадыров уверяет, что "Беларусь сегодня одна из самых стабильно развивающихся стран в постсоветском пространстве".
Глава Чечни пригласил Лукашенко в Чечню и заметил, что там "его ценят и уважают как волевого, мужественного и порядочного человека". Кадыров обещает встретить белорусского президента "с особым радушием".
- Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах и опубликовал фото в обнимку с ним. Он назвал руководителя государства талантливым политиком и крепким хозяйственником, "который задал устойчивый курс развития Белоруссии".
- В августе 2018 года Александр Лукашенко наградил Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов.
- В июне 2018 года в Чечню приезжал старший сын Лукашенко Виктор, который посетил Российский университет спецназа.
- Кадыров приезжал в Минск в сентябре 2017 года. После встречи с Лукашенко он посетил Минский автозавод и возложил венок к монументу Победы.
КНДР заподозрена в возобновлении производства оружейного плутония
Северная Корея, вероятно, перезапустила работу испытательного атомного реактора в Йонбене, использовавшегося для производства плутония для ядерного оружия, говорится в годовом отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
У агентства нет прямого способа контролировать ядерную деятельность Северной Кореи с 2009 года, после того, как Пхеньян выслал из страны международных инспекторов. Сейчас МАГАТЭ наблюдает за происходящим в основном с помощью спутниковых снимков.
“Не было никаких признаков работы реактора с начала декабря 2018 года до начала июля 2021 года, – говорится в отчете о завод по обогащению урана с реактором мощностью 5 МВт. – Однако теперь заметен сброс охлаждающей воды, сопряжённый с работой реактора”.
О том, что зафиксированы признаки перезапуска, в МАГАТЭ говорили еще в июне. По мнению опрошенных WSJ экспертов, реактор может вновь быть использован для выработки из отработанного топлива оружейного плутония. В новом докладе МАГАТЭ также указаны признаки возобновления работы урановых рудников и обогатительной фабрики в Пхунсане.
- КНДР находится под масштабными международными санкциями из-за своей ядерной программы. Вашингтон отказывается отменять ограничительные меры до полной денуклеаризации Северной Кореи.
- В сентябре 2018 года по итогам переговоров на саммите в Пхеньяне и встречи лидера КНДр Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом, Северная Корея обещала демонтировать реактор в Йонбене.
- От возобновления работы реактора до финального цикла производства может пройти несколько лет, отмечали ранее эксперты по ядерной энергетике.
Премьер Грузии заявил о сравнительной стабилизации эпидемиологической ситуации
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась, а согласно прогнозу, «с октября наступит спокойный период».
Об этом премьер-министр заявил на сегодняшнем заседании правительства, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Мы внимательно следим за эпидемиологической ситуацией, в последние дни она стала относительно стабильной и процесс, похоже, успокаивается. Но, конечно, мы не должны расслабляться, надо продолжать работать с максимальной мобилизацией», – сказал Гарибашвили.
Премьер-министр призвал граждан активнее проходить вакцинацию. Он подчеркнул, что задача правительства – до конца сентября вакцинировать два миллиона граждан.
«В ближайшие несколько дней будут привиты примерно миллион человек. Нашей задачей должно быть вакцинировать два миллиона наших граждан до конца сентября… Наши ученые и медики говорят, что, по их прогнозам, ситуация сравнительно стабилизируется. Нам осталось перенести еще несколько недель этого сложного периода, и с октября, по всем прогнозам, будет спокойный период, ситуация успокоится», – отметил Гарибашвили.
«Мы должны максимально охватить территорию вакцинации в регионах. Также важно вовлечение армии, военных врачей, их бригады координированы с системой здравоохранения, а в регионах они уезжают в сельскую местность, вакцинируют население на местах, что очень важно. Население показало неплохую готовность к вакцине. Существовавший ранее скептицизм постепенно уходит, но мы должны продолжать коммуникацию, мы должны говорить с населением об этом ежедневно. Ношение маски и вакцинация – это способ предотвратить закрытие страны, продолжить развитие экономики страны и позаботиться о здоровье населения», – сказал Гарибашвили.
- За минувшие сутки в стране выявили 1915 новых случаев коронавируса. Уровень выявляемости составил 8,94%. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 78 пациентов.
За минувшие сутки в Грузии от COVID-19 скончались еще 78 пациентов
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 78 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 7329.
За сутки в стране выявили 1915 новых случаев коронавируса. Накануне провели 21 411 тестов: PCR-тестов – 9106, экспресс–тестов на антиген – 12 305.
Выздоровели еще 5929 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 545 033, выздоровевших – 488 661.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,94%, за последние 14 дней составляет 10,44%, за неделю – 10,04%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 17 670 человек, всего в Грузии использовано 1 164 402 вакцины.
На МКС нашли трещины ещё в одном российском модуле
Космонавты при обследовании Международной космической станции нашли несквозные трещины на самом старом модуле МКС — "Заря". Об этом сообщил руководитель полета, генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев. Он опасается, что со временем они начнут расползаться, учитывая, что ранее сквозные трещины были обнаружены на другом российском модуле МКС.
По словам Соловьёва, системы российского сегмента МКС сильно изношены. Производители оборудования не дают гарантию, что после 2025 года оно не начнет выходить из строя, добавил генеральный конструктор . "На словах все убеждают, что ничего не поломается, но подписи под документом не ставят",— сказал Соловьев.
В конце июля состоялось заседание президиума Научно-технического совета "Роскосмоса", где отмечалось, что станция дышит на ладан", - отметил он. Ранее Соловьев спрогнозировал лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на станции после 2025 года, а траты России на МКС оценивал в 10-15 миллиардов рублей.
История с дырками и трещинами в российском сегменте МКС, которые становятся причинами утечек кислорода, тянется не первый год. Все началось в августе 2018 года с отверстия в обшивке корабля "Союз". В ее появлении сначала обвинили самих космонавтов, но потом выяснилось, что оно было просверлено ещё на Земле, во время сборки космического корабля. Новая утечка воздуха была зафиксирована на МКС спустя год. В августе-сентябре 2020 года скорость утечки возросла в пять раз. Последовательная герметизация отсеков станции позволила установить, что причина утечки - трещина в российском сегменте станции - "Звезда". Космонавты заделали её герметиком, однако утечка воздуха продолжилась. В мае этого года Россия и США создали рабочую группу для поиска причин утечки воздуха в российском модуле МКС. В июле поиск трещин возобновили.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе двух россиян, двух американцев, японца и француза.
Спортсмены из Азербайджана завоевали на Паралимпиаде уже девять золотых медалей
На Паралимпийских играх в Токио команда Азербайджана уже стала обладателем девяти золотых и четырех бронзовых медалей. В общекомандном медальном зачете Азербайджан идет на седьмом месте.
Накануне золото выиграла азербайджанская парадзюдоистка Дурсадаф Керимова (70 кг), одолев в финале Зарину Байбатину из Казахстана.
Еще одно золото Азербайджану 29 августа принес толкатель ядра в категории F-53 Эльвин Астанов. Он метнул снаряд на 8,77 м, что стало рекордом паралимпиад в данной категории, пишет агентство Turan.
А копьеметатель Гамид Гейдарли 28 августа установил мировой рекорд по этому виду спорта для атлетов с ограниченными возможностями. Метнув снаряд на 51.42 м он завоевал золотую медаль игр.
Ранее золотую медаль паралимпиады завоевала дзюдоистка Севда Велиева (57 кг). Победителями олимпиады стали также парадзюдоисты Шахана Гаджиева, Вугар Ширинли, пловец Раман Салех.
Обладателями бронзовых медалей стали парадзюдоисты Ильхам Закиев и Намиг Аббаслы, штангист Парвин Мамедов. Сегодня, 30 августа параатлет Саид Наджафзаде выиграл бронзовую медаль в прыжках в длину с результатом 7,03 м.
Грузинские спортсмены на Паралимпийских играх в Токио завоевали три серебряные медали.
Встреча Зеленского и Байдена перенесена на 1 сентября
Встреча президентов США и Украины в Вашингтоне перенесена с 31 августа на 1 сентября. Об этом сообщает со ссылкой на Белый дом Украинская служба "Голоса Америки".
Первоначально встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме была запланирована на 30 августа, затем её перенесли на 1 день.
Источник "Украинской правды" в администрации Зеленского заявил, что новый перенос связан с выводом американских войск из Афганистана, который 31 августа должен завершиться. По его словам, "это был вообще худший день в году, возможно, для встречи двух президентов, по причинам, которые от нас не зависят".
Вывод войск из Афганистана сопровождается драматическими событиями, связанными с переходом территории страны под контроль движения "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) и необходимостью эвакуировать из Афганистана большое число гражданских лиц. Несколько дней назад в результате теракта в Кабуле погибли 13 американских военных.
Зеленский посетит США по приглашению Байдена. В Киеве придают визиту большое значение, рассчитывая на поддержку Соединёнными Штатами Украины в противостоянии с Россией. Зеленский заявлял, что будет вести речь и о гарантиях безопасности Украины в свете грядущей достройки газопровода "Северный поток-2", который Украина воспринимает как "энергетическое оружие" Москвы. Накануне визита группа депутатов Верховной рады и деятелей украинского гражданского общества обратилась к Байдену с открытым письмом с призывом ужесточить санкции против газопровода.
Париж, Лондон и Берлин хотят создать «зону безопасности» в Кабуле
Франция, Великобритания и Германия предлагают создать в кабульском аэропорту зону безопасности для гуманитарных операций – в частности, для эвакуации людей, которые хотят покинуть Афганистан. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
По словам французского президента, в списке остаются еще "несколько тысяч афганцев, которых мы хотим защитить", и которым при талибах угрожает опасность. Создание такой зоны позволило бы международному сообществу "сохранить давление" на талибов, считает Макрон.
В понедельник проект резолюции по этому вопросу будет представлен на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.
Президент Франции также подчеркнул, что для эвакуации людей из Кабула необходим диалог с представителями движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация), которые захватили власть в Афганистане. Однако это не предопределяет их признания, заявил Макрон в интервью телеканалу TF1.
Талибы уже отклонили предложение Франции о создании зоны безопасности в аэропорту Кабула. Представитель движения Сохаил Шахин заявил, что Афганистан – независимая страна, и в этом нет необходимости. "Можем ли мы создать такую зону во Франции или Великобритании?" - задался вопросом представитель "Талибана" в эфире французской радиостанции France Inter.
Шахин утверждает, что "каждый афганец в любом случае сможет выехать за границу после 31 августа, если пожелает", для этого потребуются соответствующие документы, в частности, паспорт и наличие визы. Он также заявил, что у талибов нет черного списка людей, которых они собираются преследовать.
О том, что афганские талибы начали составлять чёрный список людей, которые помогали США и их союзниками, сообщило 19 августа агентство Reuters со ссылкой на экспертный доклад, составленный для ООН.
Талибы заняли Кабул 15 августа на фоне вывода из Афганистана войск США и их союзников. Президент страны Ашраф Гани покинул страну. В кабульском аэропорту началась массовая эвакуация иностранных миссий и сотрудничавших с ними афганцев, которые опасаются преследования со стороны талибов.
Как ожидается, 31 августа американские военные полностью покинут Афганистан. Многие их союзники , в том числе Великобритания, Германия и Франция уже завершили эвакуацию своих граждан из Афганистана.
Мощный ураган «Ида» обрушился на побережье Луизианы
Мощный ураган «Ида» в воскресенье обрушился на побережье южного американского штата Луизиана. Синоптики характеризуют его как ураган 4-й категории из 5 возможных - скорость ветра достигает 240 километров в час.
Такая скорость ветра над сушей - редкость. Ураган «Катрина», который 16 лет назад причинил большие разрушения и привел к многочисленным жертвам в крупнейшем городе Луизианы Новом Орлеане, имел 3-ю категорию, то есть был слабее, чем «Ида». Власти штата утверждают, что нынешний ураган - самый мощный за последние более чем 150 лет. Ураган «Ида» неожиданно усилился в ночь на 29 августа, находясь над Мексиканским заливом.
После «Катрины» в штате были отремонтированы дамбы и сооружены новые защитные сооружения, которые должны не допустить масштабного затопления жилых районов. Тем не менее, «Ида», как ожидается, станет серьезным испытанием для штата. Власти организовали масштабную эвакуацию из районов, оказавшихся под угрозой. Всего эвакуированы десятки тысяч человек.
На этот раз главный удар стихии не приходится на Новый Орлеан, и власти штата рассчитывают на то, что дамбы выдержат.
Президент США Джо Байден, посетивший в воскресенье оперативный штаб, назвал ураган смертоносным и заявил, что тяжелые последствия для побережья неизбежны - по его словам, электроснабжение в пострадавших районах могут восстановить лишь спустя несколько недель. Он заявил, что власти приложат все усилия для борьбы с последствиями стихии.
Ситуацию осложняет тяжелая ситуация с COVID-19 в штате, где ощущается недостаток мест в больницах в связи с резким ростом числа заболевших в последнее время. Масштабное перемещение людей, как опасаются в Луизиане, также может вызвать рост числа зараженных.
Под угрозой также нефтедобывающая отрасль, в частности крупнейший в США терминал по отгрузке сырой нефти, расположенный в водах Мексиканского залива неподалеку от побережья. Сейчас практически все работы по добыче и отгрузке нефти остановлены.
Скончался бывший президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге
Умер бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) бельгиец Жак Рогге. Ему было 79 лет. О кончине бывшего президента сообщил МОК. О месте и причинах смерти Рогге не сообщается.
Жак Рогге - в прошлом спортсмен, член бельгийской национальной команды по парусному спорту на трех Олимпиадах, также был игроком сборной Бельгии по регби. Его основная профессия - хирург-ортопед. Рогге возглавлял МОК с 2001 до 2013 года. Он был восьмым президентом комитета. Во время его президентства прошли три летних и три зимних Олимпиады.
В заявлении преемника Рогге на посту президента МОК Томаса Баха говорится, что Жак Рогге был «выдающимся президентом, который помог модернизировать и изменить МОК».
В президентство Рогге на сессии МОК в 2007 году Сочи был избран столицей зимней Олимпиады 2014 года. Эти Олимпийские игры прошли уже после того, как Рогге покинул пост главы МОК.
В США доставлены останки погибших в Кабуле военнослужащих
В Соединенные Штаты в воскресенье были доставлены останки 13 американских военнослужащих, погибших в результате взрыва в Кабуле 25 августа.
Завёрнутые в национальные флаги США гробы с останками 11 погибших военных были доставлены самолётами на военную базу Дувр в штате Делавэр. В траурной церемонии принимали участие президент Джо Байден с супругой Джилл. Гробы с останками ещё двух военнослужащих будут переданы их родным без публичной церемонии, по их желанию.
Ранее в воскресенье Байден с супругой встретились с семьями погибших военнослужащих.
Жертвами взрыва, совершенного смертником у аэропорта Кабула, стали около 200 человек, главным образом афганцев. Он произошел на фоне эвакуации американцев и их союзников из Афганистана, в толпе людей, которые собрались у аэропорта в попытках покинуть страну после захвата в ней власти движением «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено). Ответственность за взрыв взяла на себя группировка «Исламское государство» (признана в России террористической и запрещена). Нападение стало крупнейшим по числу жертв среди американских военнослужащих в Афганистане за последние годы.
В воскресенье американское командование сообщило, что нанесло в Кабуле удар с беспилотника по автомобилю, на котором, как утверждается, члены ИГ перевозили взрывчатку для нового теракта.
С 15 августа, когда талибы заняли Кабул, США и их союзники эвакуировали воздушным путем из Афганистана более 100 тысяч человек. Это сотрудники дипмиссий, граждане западных стран и афганцы, сотрудничавшие с ними или те, кому в первую очередь грозят репрессии со стороны «Талибана». Эвакуация должна завершиться 31 августа.
Правительства США и более 90 государств мира в воскресенье опубликовали совместное заявление по поводу эвакуации из Афганистана, в котором заявили, что приложат все усилия, чтобы обеспечить свободный выезд желающих из страны и после этой даты. Они также заявили, что будут и дальше выдавать документы определенным категориям афганцев с тем, чтобы они могли приехать в соответствующие страны.
«Мы получили заверения от «Талибана», что все иностранные граждане и все афганские граждане, получившие разрешения на поездки от наших стран, смогут безопасно и организованно проследовать в пункты отправления и выехать за пределы страны», – говорится в заявлении, к которому присоединились страны ЕС и НАТО, а также Грузия, Казахстана, Молдова, Украина, ряд других стран мира, а также верховный представитель ЕС по международным делам и генеральный секретарь НАТО.
Гамкрелидзе прогнозирует новые пики смертности от коронавируса в Грузии
Число новых случаев заражения COVID-19 в Грузии постепенно будет снижаться, однако пик смертности в стране наступит через 2-3 недели. Об этом заявил сегодня, 29 августа, директор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе, сообщает «Новости-Грузия».
«Эпидситуация достаточно сложная. Несмотря на то, что все указывает на то, что это четвертую волну мы преодолеваем. Прогноз обнадеживающий, однако мы не должны успокаивать себя. Если говорить коротко, мы проходим пик заболеваемости и, вероятно, постепенно будем спускаться вниз, если в стране не возникнет какого-либо серьезного бустера», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
Гамкрелидзе пояснил, что даже когда ситуация с распространением заболевания относительно стабилизируется, число летальных случаев некоторое время будет оставаться высоким.
«К сожалению, на каждую тысячу новых случаев в среднем будет 10-15-17 фактов смертей. Это медицинский закон и в данном случае закономерность течения этого заболевания. К сожалению, у нас большие цифры по смертности в последние недели, что в основном связано с увеличением числа заболевших. Количество случаев [заражения] стабилизируется, однако показатель смертности, к сожалению, пока что останется, поскольку в клиниках достаточно много больных, я имею в виду отделения интенсивной терапии и реанимации. Так всегда происходит – определенный пик смертности наступает примерно через 2-3 недели после пика новых случаев», - заявил он.
- Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. На сегодняшний день в стране выявлены 543 118 заразившихся, что составляет более 14% численности населения. Выздоровели 482 732 пациента, 7 251 человек умер. В целом в стране сейчас более 55,7 тысячи активных случаев инфицирования. Из них более 7,5 тысячи человек лечатся в стационарах, а более 3 тысяч - в ковид-гостиницах. Состояние 1 637 пациентов оценивается, как тяжелое, а 376 - как критическое.
Всем жителям Израиля старше 12 лет предложат 3-ю дозу вакцины
Все привившиеся от COVID-19 жители Израиля старше 12 лет с воскресенья имеют право на получение третьей дозы вакцины, которая, как считают специалисты, должна дополнительно укрепить иммунитет.
Ранее повторная вакцинация была открыта для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Постепенно возрастной лимит для получения третьей дозы снижался - в последнее время это было 30 лет.
Представители Минздрава Израиля объяснили свое решение двумя обстоятельствами. Во-первых - что отметил и премьер-министр страны Нафтали Беннетт - ревакцинация существенно снизила число серьезных случаев болезни. Во-вторых, предварительные данные показали, что защита, создаваемая вакциной Pfizer (именно ею привито подавляющее большинство израильтян), ослабевает примерно после полугода от второй прививки. Этим, в том числе, объясняется рост числа случаев заражения коронавирусом среди привитых в Израиле.
К настоящему моменту уже 2 миллиона жителей Израиля - более 20 процентов - уже получили третью дозу вакцины.
Соединенные Штаты также уже заявили о начале кампании по введению ранее привившимся третьей дозы. При этом существенное число жителей обеих стран - в Израиле более 20 процентов, в США более 40 - еще не привиты. Вакцинация от COVID-19 в этих странах не обязательна. Новый рост числа инфицированных, который отмечается в Израиле, США и ряде стран Европы, связан, по мнению специалистов, прежде всего с распространением высокозаразного штамма «Дельта» среди непривитого населения.
Израиль стал одной из первых стран в мире, начавших массовую вакцинацию населения от коронавирусной инфекции - еще в декабре прошлого года. За несколько месяцев было привито более половины взрослого населения, а число новых случаев инфекции сократилось до нескольких десятков в день (на пике эпидемии оно достигало 10 тысяч). С распространением штамма «Дельта», однако, число инфицированных вновь начало расти.
Агентства: США нанесли ракетный удар в Кабуле, чтобы предотвратить теракт
В Кабуле в районе аэропорта произошел мощный взрыв. По свидетельствам очевидцев, речь идет о ракетном ударе. Ряд афганских СМИ сообщили, что ракета попала в жилой дом, есть погибшие и раненые, число которых уточняется.
Агентства Reuters и AP со ссылкой на собственные источники впоследствии сообщили, что удар по Кабулу нанесли военные США, а его целью были боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Это же подтвердили источники New York Times. О том, что ракетный обстрел осуществили американцы, заявил и представитель контролирующего Кабул движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ). Утверждается, что удар был нанесен по автомобилю, в котором по направлению к аэропорту двигались предполагаемые смертники ИГ, чтобы совершить теракт.
Официальной информации американского командования пока нет.
Ранее власти США пообещали ответить на теракт в Кабуле 25 августа, в результате которого погибли более десяти американских военных, не успевших покинуть территорию Афганистана, и около двухсот человек из числа гражданского населения. Ответственность за взрыв взяло на себя ИГ.
28 августа американские военные нанесли авиаудар с дрона по объекту в Афганистане. Согласно заявлению властей США, в результате был убит один из организаторов терактов в Кабуле. Накануне президент США Джо Байден заявил о новой угрозе взрывов в афганской столице.
Военнослужащие США завершают операции по эвакуации из Афганистана. Многие союзники США - в том числе Британия, Германия, Франция - их уже завершили. Как ожидается, 31 августа американские военные полностью покинут Афганистан.
Партия «Лело» выдвинула мажоритарных кандидатов по всему Тбилиси
Генеральный секретарь партии «Лело за Грузию» Бадри Джапаридзе выдвинул мажоритарных кандидатов во всех десяти округах Тбилиси.
По словам Бадри Джапаридзе, «Лело» предлагает Тбилиси выдающихся профессионалов.
«Мтацминда - Саба Буадзе; Крцаниси - Тазо Датунашвили; Ваке - Деа Метревели; Сабуртало - Вато Сургуладзе; Надзаладеви - Ника Черкезишвили Ли; Исани - Лана Галдава; Дидубе - Дито Абашидзе; Самгори - Гулико Зумбадзе; Чугурети - Каха Жгенти; Глдани - Тамар Адамия.
Это выдающиеся лидеры «Лело за Грузию», и они включаются в эту борьбу, чтобы убрать «Грузинскую мечту» из правительства в Тбилиси и положить конец однопартийному правлению, коррупции, кумовству в нашей стране, после 2 октября в первую очередь в Тбилиси и во всех местных органах власти. Мы добьемся стабильности, коалиционного управления и выведем нашу страну, наши города из кризиса. В данном случае мы предлагаем Тбилиси действительно выдающихся профессионалов, которые смогут внести очень весомый вклад в развитие Тбилиси и вывести его из положения, в которой его сейчас ввела «Грузинская мечта», - заявил Джапаридзе.
- Выборы мэров 64 городов и районов пройдут в Грузии 2 октября. Помимо мэров жители Грузии также будут выбирать депутатов местных представительных органов - сакребуло. Всего для участия в голосовании ЦИК Грузии зарегистрировал 48 политических субъектов.
Грузинский боец Гига Чикадзе победил Эдсона Барбоза в главном поединке UFC Vegas 35
Грузинский боец смешанных единоборств (MMA) Гига Чикадзе одержал победу над бразильцем Эдсоном Барбозой в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 35, сообщает «Новости-Грузия».
Барбоза был девятым в списке лучших бойцов дивизиона, а Гига – десятым. Их бой проходил в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился в третьем раунде победой Чикадзе техническим нокаутом.
Таким образом грузинский боец одержал седьмую победу в UFC при двух поражениях. Для бывшего профессионального кикбоксера, подписавшего контракт с UFC в 2019 году, это большое достижение. Таким образом, по количеству побед подряд он догнал действующего чемпиона UFC в полулегком весе Александера Волкановски.
В Афганистане установлен лимит на снятие денег: не более $200 в неделю
Центральный банк Афганистана выпустил директиву, согласно которой все банки страны могут возобновить работу, но обязаны установить лимит на снятие гражданами денежных средств с личных счетов: не более 200 долларов в неделю. При этом клиенты банков могут без лимита осуществлять онлайн переводы.
Банки и пункты обмена валют перестали работать 15 августа, после того как Кабул заняли боевики движения «Талибан», признанного во многих странах мира, в том числе - в России, террористическим. Талибы обещали, что финансовые учреждения возобновят работу 25 августа, однако в назначенный день большинство из них не открылись. После этого сотни граждан вышли на улицы столицы Афганистана, требуя, чтобы им выдали хотя бы часть средств, оставшихся на банковских счетах.
Дзюдоист Реваз Чикоидзе завоевал серебро Паралимпиады в весе до 100 кг
Грузинский спортсмен Реваз Чикоидзе завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в соревнованиях по дзюдо среди слепых в весовой категории до 100 кг, сообщает «Новости-Грузия». В финале Чикоидзе уступил иранскому спортсмену Мохаммадрезу Хейроллахзаде из-за травмы.
Эта медаль стала второй для грузинских дзюдоистов на Паралимпиаде в Токио. Ранее сегодня Инна Калдани (до 70 кг) также завоевала серебряную медаль.
Всего на счету грузинских спортсменов три медали. 25 августа фехтовальщица Нино Тибилашвили также заработала серебро.
Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.
Талибы убили известного афганского исполнителя народной музыки
Бойцы террористического и запрещенного в России движения «Талибан» убили известного в Афганистане певца и музыканта Фавада Андараби. Об этом сообщило издание Times Now со ссылкой на сына музыканта.
По данным издания, талибы пришли домой к певцу в афганской провинции Баглан 28 августа. Андараби вывели из дома и расстреляли. Певец умер на месте. В своих песнях Андараби неоднократно осуждал группировку «Талибан» и поддерживал тех, кто с ней борется.
Смерть музыканта подтвердил бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби.
27 августа лидеры «Талибана» заявили, что при новом руководстве в Афганистане будет запрещена музыка в общественных местах. «В исламе музыка запрещена, но мы надеемся, что сможем убедить людей в этом, вместо того чтобы на них давить», – заявил газете The New York Times представитель талибов Забихулла Муджахид.
В период своего предыдущего правления в Афганистане, с 1996 по 2001 год, талибы придерживались строгой версии шариата. В стране были ограничены многие политические права, основные свободы: прежде всего, жесткие правила действовали в отношении женщин и девочек.
Россиянину, приплывшему с Кунашира в Японию, отказали в политическом убежище
Япония официально уведомила Россию о задержании российского гражданина. Он заявил, что приплыл на Хоккайдо с Курильских островов, чтобы попросить убежище в Японии. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на генконсульство в Саппоро.
В ведомстве отметили, что россиянина задержали за незаконный въезд, и сейчас идет разбирательство о том, как именно он попал на территорию Японии. Предполагается, что он мог проплыть около 25 километров, которые отделяют Кунашир от Хоккайдо, – на берегу неподалеку от Сибецу нашли гидрокостюм.
Газета Hokkaido сообщает, что россиянину отказали в политическом убежище, и он не получит разрешение на временное пребывание в Японии. Решение властей связано с том числе с тем, что Япония считает Курильские острова своей территорией. Предоставление убежища россиянину противоречило бы этой позиции.
Как сообщает Газета.ru, 2 сентября россиянина экстрадируют на Сахалин. Ожидается, что его передадут консульству РФ уже на следующей неделе.
21 августа стало известно, что приплывший в Японию россиянин является жителем Урала, который получил «дальневосточный гектар» на острове Кунашир в районе села Головнино и три года назад переехал туда.
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