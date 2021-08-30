Лавров: нападки на Сталина - это атака на итоги Второй мировой войны

Министр иностранных дел России и второй номер в списке кандидатов от партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму Сергей Лавров заявил, что "нападки" на советского диктатора Иосифа Сталина являются частью "атаки на итоги Второй мировой войны" и на прошлое России.

Цитату из выступления Лаврова перед ветеранами Второй мировой войны в Волгограде (до 1961 года этот город носил название Сталинград) приводит агентство ТАСС.

Лавров, как следует из сообщения, выступил против того, чтобы выставлять Сталина "главным злодеем" и "сваливать в одну кучу всё, что он сделал в довоенное время, во время, после войны". По его словам, попытки "переписать историю" одновременно являются попытками политически ослабить Россию. Такие попытки, как следует из слов Лаврова, осуществляются "извне", но кто конкретно их осуществляет - он не сказал. Министр прямо не упомянул сталинские репрессии и не выступил ни в их оправдание, ни с осуждением.

Сталин в годы Второй мировой войны возглавлял СССР, был Верховным главнокомандующим.

Лавров не в первый раз положительно отзывается о деятельности Сталина - в частности, он называл "прозорливым" его предложение разместить штаб-квартиру ООН в Сочи. При этом представитель МИД России Мария Захарова ранее писала, комментируя сталинские репрессии, что "руководители, которые уничтожали свой народ, горят в аду в два раза ярче тех, которые уничтожали чужой". Позднее Захарова пояснила, что этот комментарий не означает, что она считает, что "Сталин хуже Гитлера".