В Абхазии «Народная сила» представила предложения по реформам

Общественная организация «Народная сила», созданная в начале декабря в самопровозглашенной республике Абхазия, озвучила основные положения своей программы. Организацию возглавляет бывший глава администрации Гальского района Темур Надарая, его заместителем является журналист Рустам Зантария.

«Мы считаем, что реформы должны коснуться всей нашей политической системы, экономической, социальной и т.д.», — заявил Надарая на пресс-конференции.

Как сообщает телеграм-канал «Эхо Абхазии», в перспективе «Народная сила» не исключает реорганизации в политическую партию и участия в выборах.

Одной из ключевых инициатив организации является реформа избирательной системы. В частности, предлагается перейти к смешанной системе выборов в парламент с увеличением числа депутатов до 39: 20 из них должны избираться по пропорциональной системе, 19 — по мажоритарной. Для политических партий предлагается установить 5-процентный избирательный барьер. Также выдвигается идея перераспределения полномочий между исполнительной и законодательной ветвями власти.

По словам Рустама Зантария, «Народная сила» позиционирует себя как центристская организация и выступает за широкий общественный диалог:

«Это не просто слова, действительно, нашему обществу давно требуется большой общественный диалог. И между властью и оппозицией сегодня зачастую не хватает людей, которые призовут и помогут сесть за один стол и обсудить многие животрепещущие вопросы».

Темур Надарая, в свою очередь, подчеркнул необходимость конкурентной борьбы идей и программ:

«В этом развитие политической мысли, потому что только в объединениях рождаются такие вещи. Не может одномандатник создавать программу развития. Если мы посмотрим на баланс между ветвями власти, явный перекос в пользу исполнительной власти. Об этом мы говорим 30 лет. Мы все говорим об этом, все президенты об этом говорили, все кандидаты в президенты об этом говорили. Слушайте, это уже смешно, это уже, знаете, абсурдно говорить 30 лет всем, когда находятся в оппозиции, что надо менять, когда приходим к власти, просто на этом все останавливаемся. Так мы страну дальше вперед не поведем».

По его словам, для проведения реформ необходимо искать компромисс между властью и оппозицией и разрабатывать четкую дорожную карту, а «Народная сила» готова стать «мостом» между политическими силами.

Кроме того, организация предлагает исполнительной власти запустить четыре национальных проекта — в сферах безопасности, образования, демографии и здравоохранения, а также создать Фонд социальной справедливости. Через этот фонд, по замыслу авторов инициативы, каждый гражданин сможет получать свою долю при распределении национальных богатств, что, по мнению организации, необходимо для восстановления доверия к государству и достижения устойчивой политической стабильности.

Также «Народная сила» выступает за открытость и прозрачность работы всех институтов власти, регулярную отчетность государственных чиновников, свободу слова и печати, плюрализм мнений, неотвратимость наказания за нарушение законов и ущемление прав и свобод граждан, а также защиту частной собственности и конституционных прав каждого гражданина.