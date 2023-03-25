«Леруа Мерлен» передаст российский бизнес местному менеджменту

Сеть российских гипермаркетов строительных и DIY-товаров «Леруа Мерлен» переведут под местное управление. Об этом сообщил владелец бренда – французская группа ADEO.

Магазины «Леруа Мерлен» работают в России уже 18 лет. После российского вторжения в Украину ADEO остановила новые инвестиции в российский бизнес, а «несколько месяцев назад» начала процесс передачи сети в России местным владельцам, говорится в заявлении ADEO.

Компания обещает, что рабочие места 45 тысяч сотрудников будут сохранены, сеть продолжит работу в России. Однако «Леруа Мерлен» может сменить название, не исключают эксперты, опрошенные РБК.

ADEO не уточнила, как будет устроена сделка по передаче бизнеса российскому менеджменту. По сведениям РБК, о продаже речь не идет. В Федеральной антимонопольной службе России сообщили РБК, что ходатайств по активам «Леруа Мерлен» в ведомство не поступало.

Сейчас в России работают более сотни гипермаркетов «Леруа Мерлен». В феврале 2023 года The Insider и Le Monde выпустили совместное расследование, в котором утверждалось, что российские сети «Леруа Мерлен» и «Ашан» под видом гуманитарной помощи поставляют товары для российских военных в оккупированные украинские области. Обе компании отрицают такие поставки.

В начале марта «Леруа Мерлен» заявляла, что «не планирует каких-либо изменений», ее магазины работают в обычном режиме.