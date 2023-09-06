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Лето 2023 года стало самым жарким за историю наблюдений

Лето 2023 года стало самым жарким на планете за всю историю наблюдений, говорится в докладе Всемирной Метеорологической Организации и европейской службы по изучению изменения климата Copernicus.

В докладе отмечается, что августовское значение протяженности морского льда в Антарктике оказалось на 12% ниже среднего показателя. На сегодняшний день это является самым большим отклонением от нормы для конца лета с начала спутниковых наблюдений - то есть, с конца 1970-х годов.

Экологи прогнозируют, что с вероятностью в 98 процентов один из пяти следующих годов будет еще жарче, а средняя температура по планете может повыситься на 1,5 градуса Цельсия.

Ранее европейская служба по изучению изменения климата объявляла, что прошедший июль стал самым жарким месяцем с 1850 года. По данным ученых, среднемировая температура в июле 2023 года составила почти 17°С, что на 1,5°С выше июльской доиндустриальной и на 0,3°С больше предыдущего рекордного июля 2019 года. Экстремальную жару, как и рекордное количество связанных с ней пожаров, зафиксировали на всех континентах.

Метеорологи ООН связывают рекордную жару с антропогенным изменением климата и началом Эль-Ниньо – повышения температуры экваториальных вод Тихого океана. Высокие температуры приводят к гибели и ухудшению самочувствия людей и животных, уничтожению растений, повреждению домов, инфраструктуры и памятников архитектуры, а также способствует распространению засух и лесных пожаров.

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