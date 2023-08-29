Левиева и Наки заочно приговорили к 11 годам колонии по делу о «фейках»

Басманный суд Москвы заочно приговорил основателя Conflict Intelligence Team Руслана Левиева и журналиста Майкла Наки к 11 годам лишения свободы каждого по делу о так называемых «фейках» про российскую армию. Об этом сообщает проект «Осторожно, новости».

Обвинение просило 13 лет колонии каждому.

Суд также запретил им выкладывать материалы в интернет в течение пяти лет, сообщает RTVI. И Левиев, и Наки находятся в настоящее время за пределами России.

Уголовное дело в отношении Наки и Левиева по статье о распространении «фейков» о российской армии группой лиц «с искусственным созданием доказательств обвинения» было возбуждено в марте прошлого года.

Поводом для дела стало видео, где Наки и Левиев анализировали итоги девятого дня войны России против Украины и рассказывали о гибели мирных жителей. В мае 2022 года суд в Москве заочно арестовал их и объявил в розыск.

5 марта 2022 года, через несколько дней после начала войны России против Украины, Левиев сообщил, что проект Conflict Intelligence Team (CIT) закрыл офис в Москве и его сотрудники в полном составе покинули страну, чтобы иметь возможность продолжать работу и «фиксировать каждый ход войны, так как в будущем это обязательно пригодится для суда».

В феврале 2023 года в отношении Руслана Левиева российская прокуратура возбудила второе уголовное дело о так называемых «фейках» про российскую армию. Поводом стали слова Левиева во время стрима на Youtube-канале «Популярная политика» об обстреле российскими солдатами детской больницы в Мариуполе.

В начале августа Генпрокуратура России объявила CIT нежелательной организацией. В сообщении Генпрокуратуры расследователи названы «псевдожурналистами», собирающими информацию о российской армии и военных «для их дальнейшей дискредитации».

Майкл Наки и Руслан Левиев объявлены в России иностранными агентами.