Лидер «Хезболлы» заявил, что не знал о плане ХАМАС атаковать Израиль

Тысячи людей собрались на площадях Ливана 3 ноября, когда лидер радикальной группировки «Хезболла» Хасан Насралла выступил с телевизионной речью. Это его первое публичное заявление после нападения палестинской радикальной группировки ХАМАС в прошлом месяце, в результате которого в Израиле погибли более 1400 человек и началась война между палестинскими боевиками и Израилем.

Насралла, который скрывается и редко появляется на публике, записал видеообращение из неизвестного места. Это произошло на фоне обострения столкновений между ХАМАС и израильскими солдатами в секторе Газа.

В своем заявлении Насралла похвалил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, но сказал, что это была исключительно палестинская операция.

В своей речи, которая длилась почти 90 минут, он добавил, что после нападения ХАМАС на Израиль «Хезболла» участвует в боевых столкновениях, причем группировка расширяет свое участие каждый день, вынуждая Израиль держать свои силы возле ливанской границы вместо того, чтобы отправить эти войска на операцию в сектор Газа.

Вдоль израильско-ливанской границы происходили взаимные перестрелки. Вечером 2 ноября Израиль заявил, что его войска ответили «широким наступлением» после того, как «Хезболла» заявила, что атаковала 19 израильских позиций одновременно.

Насралла сказал, что боевые действия на ливано-израильской границе «не будут ограничены» масштабами, которые наблюдались до сих пор. Он не стал вдаваться в подробности и, судя по всему, не стал призывать к полномасштабной войне.

Во время выступления Насраллы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «враги Израиля на севере дорого заплатят», если попытаются испытать Израиль.

Аналитики считают, что война с «Хезбаллой», которая в военном отношении намного сильнее, чем ХАМАС, будет разрушительной как для Израиля, так и для Ливана. Считается, что «Хезболла» обладает высокоточным оружием, способным нанести удар глубоко вглубь Израиля.