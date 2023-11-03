Лидер «Хезболлы» заявил, что не знал о плане ХАМАС атаковать Израиль

Тысячи людей собрались на площадях Ливана 3 ноября, когда лидер радикальной группировки «Хезболла» Хасан Насралла выступил с телевизионной речью. Это его первое публичное заявление после нападения палестинской радикальной группировки ХАМАС в прошлом месяце, в результате которого в Израиле погибли более 1400 человек и началась война между палестинскими боевиками и Израилем.
Насралла, который скрывается и редко появляется на публике, записал видеообращение из неизвестного места. Это произошло на фоне обострения столкновений между ХАМАС и израильскими солдатами в секторе Газа.
В своем заявлении Насралла похвалил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, но сказал, что это была исключительно палестинская операция.
В своей речи, которая длилась почти 90 минут, он добавил, что после нападения ХАМАС на Израиль «Хезболла» участвует в боевых столкновениях, причем группировка расширяет свое участие каждый день, вынуждая Израиль держать свои силы возле ливанской границы вместо того, чтобы отправить эти войска на операцию в сектор Газа.
Вдоль израильско-ливанской границы происходили взаимные перестрелки. Вечером 2 ноября Израиль заявил, что его войска ответили «широким наступлением» после того, как «Хезболла» заявила, что атаковала 19 израильских позиций одновременно.
Насралла сказал, что боевые действия на ливано-израильской границе «не будут ограничены» масштабами, которые наблюдались до сих пор. Он не стал вдаваться в подробности и, судя по всему, не стал призывать к полномасштабной войне.
Во время выступления Насраллы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «враги Израиля на севере дорого заплатят», если попытаются испытать Израиль.
Аналитики считают, что война с «Хезбаллой», которая в военном отношении намного сильнее, чем ХАМАС, будет разрушительной как для Израиля, так и для Ливана. Считается, что «Хезболла» обладает высокоточным оружием, способным нанести удар глубоко вглубь Израиля.
- Ливанская шиитская военно-политическая организация «Хезболла», признанная террористической во многих странах мира, основана в 1982 году при поддержке Ирана. В октябре 1997 года США признали «Хезбаллу» террористической организацией. Вооруженные формирования группировки по своей численности, вооружению и боевому опыту превосходят армии некоторых стран Ближнего Востока.
- «Хезболла» поддерживает тесную координацию с палестинскими организациями ХАМАС, «Исламский джихад» и иранским Корпусом стражей Исламской революции.