Лидер Компартии Приднестровья Олег Хоржан найден мертвым

В непризнанном Приднестровье найден мертвым лидер Приднестровской коммунистической партии и Союза оппозиционных сил Олег Хоржан. По сообщению министерства внутренних дел непризнанной республики, тело обнаружила жена Хоржана рядом с открытым и пустым сейфом. Ведомство указывает на наличие признаков насильственной смерти.
Коллега Хоржана по партии сообщил молдавской службе Радио Свобода, что политика нашли мертвым в его домашнем офисе под Тирасполем с множественными ножевыми ранениями. С другой стороны, молдавская полиция объявила, что Хоржан был найден «застреленным» в собственном доме в селе Суклея и что расследуется дело по факту убийства.
Глава КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал произошедшее: «Сегодня ночью погиб наш товарищ, руководитель приднестровской компартии Олег Хоржан. Требуем немедленно приступить к расследованию и разобраться».
- 47-летний Олег Хоржан возглавлял Приднестровскую коммунистическую партию с 2003 года. Он обвинял власти региона в «марионеточности» и требовал наращивания политического и экономического присутствия России в Приднестровье.
- В 2018 году он был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы по статьям об оскорблении представителя власти и применении насилия. На свободу Хоржан вышел в декабре прошлого года.