Лондон ввёл санкции против министров культуры и просвещения Росии

Великобритания опубликовала новый список санкций против российских лиц и компаний. В него попали телеведущий Антон Красовский, политтехнолог Тимофей Сергейцев, министр культуры России Ольга Любимова и министр просвещения Сергей Кравцов, а также ряд региональных чиновников - в том числе работающих в оккупированных Россией регионах Украины.

В санкционный список включён детский центр «Артек» в аннексированном Крыму. «Артек», как и многих региональных чиновников, Лондон считает причастными к насильственной депортации и «русификации» украинских детей.

Красовского и Сергейцева Великобритания считает ответственными за призывы к геноциду украинского народа. В Украине он заочно осуждён на 5 лет лишения свободы.

Тимофей Сергейцев является автором статьи на сайте РИА Новости – «Что Россия должна делать с Украиной». В ней он призывал к «деукраинизации населения территорий исторических Малороссии и Новороссии».