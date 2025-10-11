Макрон вновь назначил премьером Франции Себастьена Лекорню

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил Себастьяна Лекорню премьер-министром страны и поручил ему сформировать правительство. Об этом сообщил Елисейский дворец.

Лекорню подал в отставку 6 октября – меньше чем через месяц после своего назначения и через несколько часов после того, как представил свой кабинет. Отставка была принята Макроном.

Лекорню написал на своей странице в соцсети X, что «принимает – в силу долга – миссию», возложенную на него президентом Франции. Он также пообещал «сделать все возможное для обеспечения Франции бюджетом на конец года».

«Мы должны положить конец этому политическому кризису, который раздражает французов, и этой нестабильности, которая вредит имиджу Франции и ее интересам», – написал Лекорню.

Его предшественник на посту премьер-министра Франсуа Байру подал в отставку через 9 месяцев после назначения – 8 сентября парламент выразил недоверие его правительству.

Байру не сумел провести через парламент бюджет, предусматривающий меры жёсткой экономии для сокращения дефицита. В воскресенье аналитики отмечали, что правительству Лекорню принять бюджет также, скорее всего, не удастся. Ему не удалось заручиться поддержкой депутатов от Социалистической партии, голоса которых могли оказаться решающими при голосовании за правительственные законопроекты.