Максиму Галкину запретили выступать в Казахстане

Комик и телеведущий Максим Галкин рассказал о решении властей Казахстана отменить его концерты в стране. Видеообращение об этом он опубликовал на своей странице в инстаграме.

По словам Галкина, в Казахстане «на государственном уровне» препятствуют его выступлениям в Алматы и Астане. Он рассказал, что его команда много месяцев пытается организовать концерты, однако все время сталкивается с противодействием чиновников.

«Какие-то выдуманные причины, кулуарные запреты. То останавливалась продажа, то нет. Я понимаю, наверное, чем-то я страшен так властям Казахстана, что прям так испугались проведения моих концертов. На данный момент фактически негласный запрет на проведение моих концертов».

Максим Галкин с самого начала полномасштабного российского вторжения в Украину выступает против войны. В 2022 году он покинул Россию. Федеральные каналы отказались от рекламы с его участием, артиста отстранили от программы «Сегодня вечером» на Первом канале, а позже – признали иностранным агентом. Галкин неоднократно выступал против войны, как в соцсетях, так и на своих концертах, которые он проводит за рубежом, в том числе в поддержку Украины. Супруга Галкина, народная артистка СССР Алла Пугачёва уехала вместе с мужем и потребовала от властей признать иностранным агентом и её тоже. С однозначным осуждением войны она выступила в сентябре в своём инстаграме после того, как на некоторое время приехала в Россию.