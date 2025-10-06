«Грузинская Мечта» считает, что руководство ЕС должным образом не отреагировало на попытку сторонников ЕНД взять штурмом президентский дворец в Тбилиси. Спикер парламента Шалва Папуашвили требует извинений от посла ЕС в Грузии Павла Герчинского и еврокомиссаров в Брюсселе. Но одной новостью из Европы в правящей силе остались довольны — о победе на парламентских выборах в Чехии правопопулистская партия ANO Андрея Бабиша. Оппоненты власти иначе расценивают зарубежную реакцию на события минувших выходных в Тбилиси и регионах Грузии.

«Печальный день для грузинской демократии», — так оценили в норвежском МИДе субботние события в Тбилиси и регионах страны.

4 октября, в день муниципальных выборов, которые бойкотировала часть прозападной оппозиции, странники ЕНД попытались устроить «мирную революцию» и взять президентский дворец на улице Атонели. Для разгона демонстрантов власти использовали слезоточивый газ, арестовали организаторов демонстрации: бывшего оперного певца Паату Бурчуладзе, представителей ЕНД Муртаза Зоделава и Ираклия Надирадзе, бывшего заместителя начальника Генштаба ВС Лашу Беридзе и одного из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Паату Манджгаладзе.

Во внешнеполитическом ведомстве Норвегии, зная, что большинство оппозиционных лидеров находятся под стражей, с недоверием смотрят на проведенные «Грузинской мечтой» муниципальные выборы.

«ОБСЕ/БДИПЧ не смогли вести наблюдение за местными выборами, рекомендации не были выполнены. Прискорбное применение насилия. Репрессивные законы и тюремное заключение лидеров оппозиции ещё больше подрывают доверие к выборам в Грузии», — говорится в заявлении МИДа Норвегии на платформе Х.

И в литовском МИДе перечисляют причины, по которым политика правящей силы не вызывает доверия.

«Грузинская мечта» не смогла обеспечить соответствие вчерашних местных выборов международным стандартам и признание их свободными и справедливыми. Литва решительно осуждает провокации и насилие, применяемые против грузин, требующих демократии, верховенства закона и европейского будущего Грузии», — говорится в заявлении МИДа Литвы.

Вильнюс в том же посте на Х обещает, что литовские власти продолжат «поддерживать борьбу Грузии. Демократия победит самодержавие. Свобода восторжествует над репрессиями».

Мнение литовских властей разделяют в МИДе соседней Латвии: «Выборы, в ходе которых были задержаны лидеры оппозиции, имели место преследования в отношении представителей медия и гражданского общества, не могут быть названы ни демократическими, ни свободными».

Заявлениям МИД стран ЕС предшествовала оценка из Брюсселя. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас и комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос распространили заявление. В нем говорится, что в субботу местные выборы прошли на фоне широкомасштабного подавления инакомыслия. Что власти своевременно не пригласили международных наблюдателей, не выполнили рекомендации, которые улучшили бы избирательную атмосферу и политическую ситуацию.

«Огромное количество людей постоянно протестовало против репрессивной политики правящей партии «Грузинская мечта». Мы призываем освободить всех незаконно задержанных. Мы призываем к спокойствию и сдержанности в период после выборов и призываем власти защищать права граждан на свободу собраний и выражения мнений. Необходим конструктивный и инклюзивный диалог с участием всех политических деятелей и гражданского общества, и мы призываем все стороны воздержаться от насилия. Наконец, Европейский Союз решительно отвергает и осуждает дезинформацию относительно роли ЕС в Грузии и осуждает личные нападки на посла Европейского Союза в Грузии», — заявляют еврокомиссары Каллас и Кос.

Поддержку грузинскому народу в борьбе за демократию обещал в ночь выборов и американский конгрессмен Джо Уилсон:

«Да здравствует свободная Грузия! Америка поддерживает грузинский народ в его борьбе за свободу и противостоянии иранско-китайско-российскому режиму, пытающемуся подчинить себе их страну», — написал на своей странице Х Уилсон.

«Мечта» от Брюсселя ждет других слов

«Если я правильно понял, госпожа Каллас и госпожа Кос не извиняются за поддержку их пресс-спикером собрания по свержению власти», — ответил в соцсети спикер парламента Шалва Папуашвили лидерам стран Брюсселя, утверждая, что именно этого грузинское общество сегодня ожидает от Евросоюза. А что касается оценки выборов в Грузии, Папуашвили еще строже реагирует на них:

«Я вновь призываю всех представителей ЕС воздержаться от распространения ложных, расходящихся с фактами нарративов, что усиливает желание радикальных сил подорвать демократию, верховенство закона и уважение к правам человека». За минувшие сутки Папуашвили, как и другие представители власти, не раз призвал руководителей ЕС, и в том числе посла ЕС в Грузи Павла Герчинского, принести извинения, осудить насилие и отмежеваться от «зачинщиков Майдана».

Представители правящей силы, как будто соревновались с друг другом в игнорирование мнения теперь уже бывших европейских партнеров.

Глава парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Леван Махашвили сказал:

«Все эти заявления Брюсселя похожи на испорченный магнитофон, когда «кассету» заедает. В разных ситуациях, говорят одно и то же. Чем дольше они будут покрывать радикальную оппозицию, тем длиннее будет для них путь к грузинскому народу. Выбор за ними», — выдав указания Брюсселю, депутат Махашвили оставил право выбора еврокомиссарам.

Резок был и трехкратный победитель на выборах мэра Тбилиси генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе. Он посоветовал дождаться общей позиции «Грузинской мечты», а пока поделился своей:

«Моя позиция — проста: ни Каллас, ни Кос вам не помогут, так как вас не поддерживает грузинский народ. Евросоюз вообще неинтересен. Для меня самым важным является Его величество грузинский народ. Вы должны понять одно — господами и хозяевами этой страны являются ее рядовые граждане, которых вы видите здесь; население страны, а не какие-то там «калласы»-«малласы», или какие-то лица извне».

В «Нацдвижении» остались довольны оценкой Брюсселя, говорит один из лидеров бывшей партии власти Анна Цитлидзе:

«Заявлением Евросоюза в очередной раз было подтверждено то, о чем мы говорили с первого дня: бойкот и протест были единственным и верным решением. Никаких выборов в стране не было. 4 октября было только фальсификацией и российской спецоперацией в виде выборов».

При этом Цитлидзе посоветовала партиям, принявшим участие в муниципальных выборах — «Сильная Грузия — Лело» и «Гахария за Грузию», учесть свою ошибку. Однако Цитлидзе не захотела признавать ошибкой действия своей партии вечером 4 октября, когда лидеры ЕНД объявили «мирное свержение» власти и не совсем мирно решили штурмом взять президентский дворец. Зато у нее опять есть готовый рецепт, что делать дальше.

«Единственный путь к свержению режима — сотрудничество, бойкот и сопротивление», — сказала Цитлидзе.

Анонсируемую ЕНД «мирную революцию» 4 октября пятый президент Саломе Зурабишвили изначально считала ошибкой, как и часть прозападных политических сил: «Ахали», «Дроа», «Площадь свободы», «Федералисты».

В тот день на своей странице Х Саломе Зурабишвили пыталась на английском языке сказать партнерам о мирном характера протеста, который длится 310 дней:

«Инсценированный режимом «захват» президентского дворца — это провокация. Мы на это не поддадимся — мы выступаем за свободные и честные выборы и европейскую Грузию», — писала поздно ночью в тот день Зурабишвили.

А на второй день, 5 октября она записала видеообращение на английском, окруженная подростками, подчеркивая мирный характер протеста.

Саломе Зурабишвили, как следует из ее сегодняшнего поста, все-таки настроена оптимистично и рассчитывает на более твердую поддержку ЕС и США.

«Да, никаких стандартных заявлений со стороны институциональных голосов ЕС, но есть видение и стратегия, как удержать Грузию от российских когтей», — пишет Зурабишвили.

Российские депутаты довольны «Грузинской мечтой»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что протесты в Грузии на фоне выборов — это очередная попытка дестабилизации общества внутри «постсоветской страны».

«Нет никаких сомнений, что выборы в Грузии — это очередное противостояние между теми, кто реалистично рассматривает положение Грузии, и теми, кто совершенно безоглядно действует под патронажем ЕС и стремится включить Грузию во фронт борьбы против России», — отметил Затулин.

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на события в Грузии 4 октября и обвинил послов западных стран в Грузии.

«Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил посла ЕС в Грузии в поддержке протестов и попытке штурма президентского дворца в Тбилиси со стороны оппозиционных сил и в попытке свержения конституционного строя. Обвинение показательное. Не один лишь посол ЕС в Грузии считает своей главной задачей организацию «оранжевой революции» в стране пребывания, если эта страна не следует указаниям Запада. Так настроены и некоторые другие западные послы», — пишет Пушков.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий остался доволен политикой и победой «Грузинской мечты».

«Золотой стандарт» вмешательства в дела суверенных государств сегодня был применен послами ЕС и прибалтийскими подпевалами на грузинских муниципальных выборах. Правящая «Грузинская мечта» вновь одержала убедительную победу. С внушительным отрывом опережает соперников один из ее лидеров, нынешний мэр Тбилиси Каха Каладзе, известный своей резкой критикой режима Зеленского», — пишет в телеграм-канале Слуцкий.

До победного конца

Несмотря на бурные обсуждения вчерашних событий в соцсетях и попытки ответить на вопросы: «Кто виноват, что это было и как быть дальше?», многие наблюдатели обратили внимание на молниеносную реакцию властей на новость из Чехии. Там на парламентских выборах победила правопопулистская партия ANO политика Андрея Бабиша, с чем сразу же поздравил чешского лидера премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Теперь он «с нетерпением ожидает обновления партнёрства» с Чехией.

К поздравлению присоединился и президент Михаил Кавелашвили, который утверждает, что в ночь попытки штурма он находился в резиденции, а не бежал, как утверждали некоторые СМИ.

Грузинские наблюдатели не думают, что Бабиш, придя к власти, сразу же отменит те санкции, которые ввело предыдущее правительство в отношение чиновников «Грузинской мечты». Хотя и не исключают такой вероятности, поскольку критики Бабиша, как пишет Politico, опасаются, что Чехия превратится для ЕС в новую «головную боль», наряду с Венгрией и Словакией.

Теперь главное — набраться еще большего терпения и идти до победного конца, считает специалист по международным отношениями, глава Института «Европа — Грузия» Георгий Мелашвили. Поводом для оптимизма для него стал тот факт, что на второй день после выборов и разгона демонстрации на проспект Руставели вышло, по его мнению, огромное количество людей.

«На фоне мошенничества, запугивания и подкупа, даже в условиях собственного порабощённого ЦИК, «Мечта» с трудом достигла 41% активности — достигла ли она ее на самом деле — отдельная тема. Это показывает, что протестный дух жив и никуда не исчез. Однако это также показывает, насколько важны ответственное отношение к протесту и методичная работа. Сегодня ничего не закончено: борьба за европейское будущее Грузии продолжается», — считает Георгий Мелашвили, уверенный в том, что европейский порыв большей части грузинской общественности не останется незамеченным западными партнерами.

