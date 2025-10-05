Лидеры ЕС: призываем всех воздержаться от насилия

Лидеры Европейского союза призывают власти Грузии обеспечить право граждан на свободу собраний и выражения мнений. Соответствующее заявление было опубликовано 5 октября Европейской службой внешних действий, после выборов 4 октября и последующих событий. В нем лидеры ЕС также обратились ко всем сторонам с призывом воздержаться от насилия.

Заявление подписали верховный представитель ЕС, вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас и комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос.

«Эта суббота в Грузии стала днём местных выборов, которые прошли на фоне масштабного давления на свободу выражения мнений. Многомесячные рейды против независимых СМИ, принятие законов, направленных против гражданского общества, аресты оппозиционных деятелей и активистов, а также изменения в избирательный кодекс в пользу правящей партии резко ограничили возможность проведения конкурентных выборов. Большая часть оппозиции бойкотировала эти выборы, и явка была сравнительно низкой… Кроме того, отказ властей Грузии своевременно пригласить международных наблюдателей, в частности, из БДИПЧ/ОБСЕ, подорвал прозрачность избирательного процесса и помешал проведению достоверного международного мониторинга. Из-за репрессивной обстановки даже местные организации воздержались от наблюдения», — говорится в документе.

Его авторы отмечают, что многие граждане выступают «против репрессивной политики «Грузинской мечты»» и призывают освободить «всех незаконно задержанных».

«Мы призываем к спокойствию и сдержанности в период после выборов и призываем власти защитить права граждан на свободу собраний и выражение мнений. Необходим конструктивный и инклюзивный диалог с участием всех политических деятелей и гражданского общества... Наконец, ЕС категорически отвергает и осуждает дезинформацию о роли ЕС в Грузии и осуждает личные нападки на посла ЕС», — заявили Кая Калас и Марта Кос.

На местных выборах 4 октября, которые прошли без участия беспристрастных международных и местных наблюдателей, «Грузинская мечта» победила во всех 64 муниципалитетах, в некоторых случаях набрав 100% голосов.

В ЦИК заявили, что голосование прошло спокойно и в целом без нарушений. В то же время оппозиционные партии, участвовавшие в выборах, сообщили о сотнях нарушений. Голосование проходило на фоне масштабной акции протеста в Тбилиси. Часть её участников прорвала ограждение президентской администрации и попыталась проникнуть во дворец. Полиция задержала всех пятерых членов «оргкомитета» митинга.