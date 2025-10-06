Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе поздравил лидера движения ANO Андрея Бабиша с победой на парламентских выборах в Чехии. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети X.

«Поздравляю Андрея Бабиша и движение ANO с победой на парламентских выборах в Чешской Республике. Желаю успехов в формировании сильного и эффективного правительства, которое будет способствовать прогрессу и благополучию чешского народа. Грузия с нетерпением ожидает обновления партнёрства и дальнейшего углубления связей между нашими народами», – написал Кобахидзе.

Чехия является одним из наиболее резких критиков правительства «Грузинской мечты» после «отката демократии» и жестких разгонов проевропейских акций. В сентябре Прага, в частности, ввела санкции против пяти «представителей грузинского режима» – заместителя главы МВД, троих судей и прокурора.

Выборы в нижнюю палату парламента, определяющую состав правительства Чехии, завершились победой движения ANO. Партия, возглавляемая миллиардером и бывшим премьер-министром Андреем Бабишем, набрала 34,5% голосов и одержала победу во всех провинциях страны, кроме столицы – Праги.

Бабиш уже занимал пост премьер-министра в 2017–2021 годах. Он известен тесными отношениями с главами правительств Венгрии и Словакии Виктором Орбаном и Робертом Фицо, которых считают наиболее прокремлёвскими лидерами в Европе.

Одной из ключевых тем избирательной кампании стала война в Украине. Действующее правительство Петра Фиалы активно поддерживало Киев и инициировало «чешскую оружейную инициативу», предусматривающую поставку украинской армии как минимум миллиона снарядов. Бабиш заявил, что его кабинет не будет участвовать в реализации этого плана, критикуя чрезмерную, по его мнению, помощь Украине. При этом он не выступал за немедленное примирение с Москвой и не ставил под сомнение членство Чехии в ЕС и НАТО.

Бабиш уже после победы на выборах заявил, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз.

Ранее «Грузинская мечта» отказалась поздравлять с победой на выборах проевропейские силы в Молдове. «Пока Молдова остаётся членом СНГ, нам сложно будет её поздравлять», – отмечал Кобахидзе.