На сайте грузинского парламента опубликован 473-страничный отчёт следственной комиссии, созданной правящей партией «Грузинская мечта» для изучения деятельности правительства «Единого национального движения» в период президентства Михаила Саакашвили (2004–2012).

В документе утверждается, что во время правления Саакашвили в стране существовала «систематическая и системная практика пыток и бесчеловечного обращения» с задержанными и заключёнными. По данным комиссии, жестокое обращение носило массовый характер, было возведено в ранг государственной политики и сопровождалось «террором при соучастии высокопоставленных чиновников».

Среди основных выводов комиссии:

пытки, насилие и бесчеловечное обращение применялись ежедневно и использовались как инструмент политической расправы, принуждения к сделкам и незаконного изъятия имущества;

в тюрьмах происходило «целенаправленное уничтожение заключённых», учитывая распространение туберкулёза и ограничение доступа к лечению гепатита С;

прокуратура и суды не только не расследовали факты пыток, но и участвовали в нарушениях;

подконтрольные власти СМИ замалчивали факты жестокого обращения.

Отчёт также фиксирует случаи убийств, изнасилований и фальсификации уголовных дел, к которым, по данным комиссии, были причастны представители власти. Европейский суд по правам человека, как отмечается в документе, вынес сотни решений против Грузии, причём около 80% из них касались именно периода правления «Нацдвижения».

Комиссия утверждает, что «режим Саакашвили» массово нарушал право на неприкосновенность частной жизни — посредством незаконного прослушивания, слежки и распространения компрометирующих материалов. В отчёте говорится о существовании «чёрного архива» с секретными записями, которые могут использоваться в политических целях до сих пор.

Отдельный раздел посвящён коррупции и «бизнес-рэкету»: предприниматели якобы подвергались давлению, арестам и принуждению к передаче имущества. В материалах упоминаются и представители частных банков, в том числе «ТВС-банка» (его основатели Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе отбывают тюремные сроки за неявку на заседание комиссии).

В отчёте также утверждается, что решения Саакашвили и его команды нанесли ущерб территориальной целостности и мирному процессу в стране — начиная с закрытия Эргнетского рынка и прекращения программ в Цхинвальском регионе:

«Однозначно прослеживается, что в августе 2008 года грузинская армия оказалась втянутой в войну, которой руководили далёкие от военного дела политики. Они, рассчитывая на помощь внешних сил и игнорируя мнение грузинских военных, предприняли наступление на город Цхинвали и именно это поселение определили как основное направление боевых действий».

Согласно отчёту, «в результате августовской войны 2008 года к 363 населённым пунктам, ранее оккупированным Россией в Цхинвальском регионе, добавились ещё 111 оккупированных населённых пунктов. Под российской оккупацией также оказалось Кодорское ущелье, до того находившееся под контролем центральной власти».

В документе отмечается, что «после августовской войны 2008 года территориальная целостность Грузии была нарушена и в 2019 году в результате единоличного решения министра внутренних дел Георгия Гахария о возведении блокпоста в селе Чорчана».

«Факты, установленные комиссией в связи с возведением Чорчанского блокпоста, в совокупности вызывают ряд легитимных вопросов: не имела ли тогда место попытка искусственного создания очага напряжённости в Грузии — подобно тому, как это произошло в 2008 году, — и какую роль в этих событиях играли бывший министр внутренних дел Георгий Гахария, а также глава аппарата Совета национальной безопасности Кахабер Кемоклидзе, который до июля 2019 года возглавлял информационно-аналитический департамент Службы государственной безопасности и многие годы был главным переговорщиком от имени центральной власти на встречах в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты».

Следственная комиссия рекомендует президенту Грузии Михаилу Кавелашвили, чью легитимность не признают оппозиция и часть общества, пересмотреть государственные награды, вручённые в тот период лицам, «причастным к преступлениям против человека», а также продолжить работу по восстановлению прав собственности жертв режима.

