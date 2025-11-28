Тяжёлый год для грузинских критических СМИ – отчет TI

Последний год был особенно тяжёлым для критических СМИ, пишет международная организация Transparency International – Грузия (TI). С начала непрерывных протестов в стране было зафиксировано около 400 публичных случаев насилия, запугивания, угроз, преследования, притеснения и различных препятствий в работе независимых СМИ и журналистов. Около 300 из них – в текущем году и около 100 – в последнем месяце 2024 года.

«Во время годичного освещения протестных акций десятки журналистов и операторов серьёзно пострадали и нуждались в медицинской помощи из-за целенаправленных физических нападений, распыления слезоточивого газа и применения водомётов. Были зафиксированы словесные оскорбления журналистов, их запугивание, унижение и дискредитация. Кроме того, во время освещения акций протеста журналистам повреждали технику или изымали её», – говорится в заявлении организации.

TI отмечает, что особенно тревожными оказались случаи, когда журналистов и операторов, работающих в прямом эфире, с особой жестокостью избивали так называемые «титушки» и сотрудники правоохранительных органов:

«Например, в конце 2024 года в прямом эфире напали на журналистку телекомпании «Пирвели» Маку Чихладзе и её оператора Георгия Шецирули. Также в прямом эфире журналист телеканала «Формула» Гурам Рогава получил тяжёлую травму головы в результате целенаправленного удара спецназовца и был доставлен в больницу. Он прошёл длительный курс реабилитации».

НПО заявляет, что ни одно нападение на представителей СМИ до сих пор не расследовано, и ни один виновный не привлечён к ответственности:

«Очевидное безразличие правоохранительных органов к подобным преступлениям вызывает обоснованное подозрение, что их предотвращение, расследование и наказание виновных не входит в интересы власти «Грузинской мечты», и что эти противоправные действия были организованы самой властью».

Организация отмечает, что за последний год особо тревожной тенденцией стало незаконное задержание журналистов и представителей СМИ – за год были задержаны 26 журналистов, более половины – в административном порядке.

TI пишет и о деле основательницы онлайн-изданий «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели, которая отбывает двухлетний срок за пощечину полицейскому. Отмечается, что её здоровье в заключении резко ухудшилось, а зрение находится в критическом состоянии.

Ещё одной «вредной тенденцией» в организации называют штрафы, выписываемые журналистам по обвинению в «искусственном перекрытии дороги».

«Очевидно, что игнорирование правоохранителями журналистской деятельности и выписывание им штрафов на крупные суммы служит цели запугивания и давления, чтобы создать для них дополнительное финансовое бремя и подтолкнуть к отказу от профессии», - говорится в заявлении.

Кроме того, как отмечает TI, на фоне финансового давления около 20 региональных телекомпаний прекратили вещание, а телеканал «Мтавари» закрылся. При этом продолжается кампания дискредитации независимых СМИ со стороны провластных структур, подчёркивает организация. Она заявляет, что независимые СМИ находятся под угрозой уничтожения, что ставит под сомнение демократическое будущее страны.