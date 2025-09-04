Медведев грозит Лондону «изъятием ценностей Британской короны»

Бывший президент России, ныне заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев пригрозил Великобритании «изъятием ценностей Британской короны» за передачу Киеву прибыли от использования активов РФ, замороженных в ответ на российскую агрессию против Украины.

В посте в своём телеграм-канале Медведев также угрожает «вернуть захваченное в натуральной форме. То есть «украинской землёй» и иным недвижимым и движимым имуществом, расположенным на ней».

В среду министр обороны Великобритании Джон Хили в ходе визита в Киев объявил о предоставлении Украине пакета военной помощи за счет прибыли от замороженных российских активов на сумму более 1 млрд фунтов стерлингов. Это средства позволили поставить Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, сотни зенитных ракет, запасных частей для вооружений, а также заключить новые контракты об обслуживании и ремонте оборудовании и военного транспорта, сообщается на сайте правительства Великобритании.

В Европе и странах «Группы семи» заморожены российские активы на сумму примерно 210–220 миллиардов евро, большая часть которых — государственные резервы, размещённые преимущественно на бельгийской платформе Euroclear.

Крупные суммы также заблокированы во Франции — 19 миллиардов евро. Германия заморозила порядка 210 миллионов евро из суверенных средств. Помимо резервов Центробанка России, под санкции попали и частные средства российских бизнесменов и компаний — их объём составляет около 24 миллиардов евро.

Доходы от управления этими активами ЕС частично передаёт Украине. За первое полугодие 2025 года Киев получил больше 10 миллиардов евро из доходов по этим средствам.

30 августа глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Россия не получит назад свои замороженные активы до тех пор, пока не выплатит репарации Украине.