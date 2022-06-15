Медведев усомнился в том, что Украина останется на карте мира

Бывший президент России, занимающий сейчас должность заместителя главы Совета безопасности Дмитрий Медведев написал в телеграм-канале, что не уверен, что Украина не исчезнет в ближайшие 2 года с карты мира.

По словам Медведева, Украина якобы хочет по ленд-лизу получить от США сжиженный газ с оплатой поставки через 2 года. "Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?" - пишет бывший президент.

Медведев начал вести телеграм-канал после российского вторжения в Украину и сделал в нём множество резких заявлений, в том числе намекая на проблемы со здоровьем президента США Джо Байдена и назвав "ублюдками и выродками" неких оппонентов, которые "желают смерти России". Прямыми словами о возможности уничтожения украинской государственности он выразился впервые.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин - который, в отличие от множества российских чиновников, активно комментирует войну - написал в твиттере о необходимости "покончить" с "тем, что появилось на месте Украины", поскольку оно якобы "представляет собой экзистенциальную угрозу русскому народу".

Среди целей так называемой спецоперации, которая идёт уже почти 4 месяца, назывались "демилитаризация и денацификация" Украины, а также помощь сепаратистским республикам в Донбассе. Об уничтожении украинской государственности российские официальные лица прямым текстом не говорили. Президент Владимир Путин даже утверждал, что целью России не является оккупация украинских территорий. Однако на занятых российскими войсками территориях юга Украины начали раздавать паспорта России, а приезжающие туда чиновники говорят, что Россия там "навсегда". Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, которой на днях подарили вышитую карту России, сказала, что вскоре туда нужно будет кое-что добавить.

Подавляющее большинство стран мира осудило в ООН российское вторжение, а независимость "ДНР" и "ЛНР" признала только Москва. Страны Запада заявляют, что будут добиваться того, чтобы по итогам войны Украина не потеряла независимость и территориальную целостность.