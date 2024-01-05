Между Швецией и Беларусью вспыхнул дипломатический скандал

Власти Беларуси отозвали в Минск для консультаций посла страны в Швеции Дмитрия Мирончика. В Стокгольм, в свою очередь, для консультаций отозван временный поверенный в делах Швеции в Беларуси. Об этом Белорусской службе Радио Свобода сообщили в МИД Швеции.

Отзыв глав внешнеполитических ведомств стал результатом очередного обострения отношений между странами. Его причиной стала резкая реакция белорусских властей на назначение Стокгольмом официального представителя при белорусском демократическим сообществе за рубежом. На эту должность в ноябре была назначена дипломат Кристина Юханссон, которая ранее работала в шведском посольстве в Минске.

МИД Швеции сообщил, что после этого назначения провел переговоры с представителями официального Минска. Об их подробностях не сообщается. Белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что власти Беларуси были крайне недовольны назначением, а также заявлением главы МИД Швеции Тобиаса Билльстрёма, назвавшего находящуюся в эмиграции оппозиционного лидера Светлану Тихановскую реальным победителем выборов президента Беларуси в 2020 году. Официально была провозглашена победа Александра Лукашенко, Швеция, как и ряд других стран, не считает его легитимным лидером, но при этом сохраняет отношения с официальным Минском.