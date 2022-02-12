МИД России «оптимизирует штат дипмиссий» на территории Украины

Российский МИД принял решение об оптимизации штата дипмиссий на территории Украины. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова. По ее словам, Москва опасается провокаций со стороны Киева или третьих стран в отношении сотрудников российских загранучреждений на фоне сообщений о возможном нападении России на Украину.

Захарова также сообщила, что посольство России в Киеве и консульства продолжат выполнение основных функций.

Ранее в субботу «РИА Новости» со ссылкой на очевидцев сообщило, что российские дипломаты начали покидать Украину. Собеседник агентства предположил, что после официально объявленной странами Запада эвакуации, Россия также решила вывести сотрудников своих дипмиссий.

На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров, допустил, что МИД может порекомендовать неосновному персоналу загранучреждений временно покинуть территорию Украину. Глава МИДа обосновал рекомендацию возможными провокациями со стороны «англосаксов» – в большинстве случаев Москва называет так представителей Великобритании и США.

За последние сутки не менее полутора десятков стран, включая Соединенные Штаты, Израиль, Великобританию, ряд государств ЕС рекомендовали своим гражданам покинуть Украину из-за опасений военного конфликта с Россией.

Вашингтон заявил о риске вторжение российских войск на украинскую территорию во время Олимпиады, которая заканчивается 20 февраля. СМИ пишут, что США допускают начало нападения 15 или 16 февраля.

Сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной раз пригрозил России санкциями в случае агрессии в отношении соседнего государства. При этом, по словам госсекретаря, Вашингтон пока не знает о том, принял ли российский президент решение о вторжении.

Украинский МИД призвал граждан сохранять спокойствие в стране и не сеять панику. «Вооруженные Силы Украины постоянно следят за развитием событий и готовы отразить любые посягательства на территориальную целостность и суверенитет», – говорится в заявлении ведомства.