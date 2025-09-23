Спикер парламента Шалва Папуашвили призывает западных партнёров одуматься и отказаться от «политики преднамеренного игнорирования» «Грузинской мечты», начавшейся после прошлогодних парламентских выборов. Папуашвили анонсирует победу своей партии на выборах 4 октября и советует западным партнерам ее признать. Прозападная оппозиция идит в этих призывах «крах» дипломатии «Мечты».

Спикер парламента Шалва Папуашвили свой пространный пост в соцсети начал с футбола и закончил Ветхим заветом.

«В футболе есть хитрая тактика, называемая офсайдной ловушкой, она иногда даёт сбой, и соперник забивает лёгкий гол». Эту тактику спикер парламента приписывает «некоторым иностранным игрокам», которую «бездарно реализовала грузинская оппозиция». Но этот провал не хотят признать за рубежом:

«В течение почти года тактика оппозиции и её иностранных союзников в отношении избранной власти заключалась в преднамеренном игнорировании, призванном поставить грузинские власти в тактический тупик. Вместо этого «Грузинская мечта» вот-вот победит на очередных муниципальных выборах, которые часть оппозиции бойкотировала, полагаясь на неконституционную и опасную стратегию насильственного свержения власти. Поскольку иностранцы так открыто ассоциировали себя с оппозицией, им пришлось признать её поражение. Шок был настолько неожиданным, а степень когнитивного диссонанса – настолько велика, что они решили отрицать реальность и начать политику саботажа новоизбранного парламента», - пишет Папуашвили.

Муниципальные выборы он называет лакмусовой бумагой для тех, кто «запустил этот порочный круг отрицания», и теперь они должны изменить свою ошибочную позицию, считает Папуашвили

«Проявить должное уважение к суверенитету Грузии и вернуться к цивилизованным межгосударственным отношениям. Мы должны уловить дух времени – а это прекращение войн и международной конфронтации. Выборы в Грузии 4 октября – лакмусовая бумажка и прекрасная возможность для тех, кто приезжает в Грузию с добрыми намерениями, разорвать порочный круг конфронтации и отказа от сотрудничества, ибо «Всему свое время, и время всякой вещи под небом… Время разбрасывать камни, и время собирать камни», - завершает цитатой из третьей главы Экклезиаста Шалва Папуашвили.

- Очевидно, что цивилизованный мир не признаёт команду Иванишвили., - заявил в ответ один из лидеров «Нацдвижения» Леван Бежашвили. Он не исключает, что в правящей партии это игнорирование особенно почувствовали в эти дни, когда президент Михаил Кавелашвили, министр иностранных дел Мака Бочоришвили участвуют в 80-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

«Грузинская мечта» ещё больше деградировала в международной политике. Никто из наших западных партнёров не считает её серьёзным партнёром и не приглашает к диалогу ни на какой площадке. Поэтому раздражение Папуашвили абсолютно понятно. Сегодня «Грузинская мечта» объявлена вне закона как народом страны, так и международным сообществом. Это касается всех диктаторских режимов, не уважающих демократию, верховенство закона и свободу слова», — говорит Леван Бежашвили.

«Грузинская мечта» очень обеспокоена вопросом легитимности, согласен представитель «Сильной Грузии Лело» Григол Гегелия. По его словам, об этом свидетельствуют многочисленные заявления и действия лидеров «Мечты».

Гегелия утверждает, что команда Иванишвили хочет обрести легитимность на своих условиях и хочет играть с политическим Западом на своих условиях, что невыгодно.

«Мы помним многочисленные заявления так называемого премьер-министра Ираклия Кобахидзе, который требовал «давайте поговорим». Они часто этого не делают, и во многих их действиях видно, что они очень озабочены международной легитимностью и особенно экономическим состоянием государства. Поэтому, конечно, они пытаются как-то нормализовать ситуацию на своих условиях. Это их официальная политика. Они не хотят вести себя корректно, но пытаются играть с политическим Западом на своих условиях, по своим правилам. Именно поэтому у них ничего не получилось и не получится», —считает Гегелия.

Между тем, 23 сентября, исполняется 300 дней проевропейских протестов в Тбилиси. Об этом напомнила пятый президент Саломе Зурабишвили через платформу Х.

«300 дней протеста — это не просто цифра, это доказательство мужества. Несмотря на аресты и беспощадные репрессии, «Грузинская мечта» не смогла сломить волю народа. Грузины восстают не только против несправедливости, но и за обещание Европы, демократии и свободного будущего!», - пишет Саломе Зурабишвили.

Президент Кавелашвили эту дату встретил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Впрочем, пока информации о его участии немного, и из официальной хроники известно лишь, что он 22 сентября принял участие в праздничном мероприятие, приуроченной 80-й годовщине ООН.

В «Грузинской мечте» сообщили, что Кавелашвили с трибуны ООН расскажет миру правду о Грузии. Причем расскажет на грузинском. Точная дата его выступления пока не известна.

Более насыщенным выглядит график министра иностранных дел Маки Бочоришвили. Пока она встретилась со своими визави из Арабских Эмиратов, Греции, Вьетнамской социалистической Республики и Словакии.

Приятным сюрпризом для многих в Грузии стало присоединение грузинской делегации к заявлению стран ЕС, в котором осуждается нарушение воздушного пространства Эстонии истребителями РФ 19 сентября. Перед началом заседания Совбеза ООН глава МИД Эстонии Маргус Цахкна зачитал его текст от имени 50 стран, включая Грузию. В тексте говорится, что дерзкие действия России не только нарушают международное право, но и приводят к дестабилизирующей эскалации конфликта во всем регионе. В документе также содержится призыв к РФ незамедлительно прекратить агрессивную войну против Украины и выполнить свои обязательства по Уставу Организации Объединенных Наций.

Однако мало кто ожидает в Грузии, что президент Михаил Кавелашвили с ооновской трибуны повторит аналогичный призыв. Спикер парламента Шалва Папуашвили накануне заявил, что их не интересует кто, когда и сколько раз скажет о России, их интересует мир.

Но есть еще один очень важный вопрос: будет ли приглашен Кавелашвили, в отличие от премьер-министра Кобахидзе в прошлом году, на традиционный прием президента США, на этот раз Дональда Трампа. С учетом антиамериканской риторики «Грузинской мечты» в этом есть определенные сомнения.

