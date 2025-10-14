Михаил Кавелашвили помиловал 70 человек к празднику Светицховлоба

Грузинский президент Михаил Кавелашвили помиловал 70 осуждённых в связи с праздником Светицховлоба (Мцхетоба). Об этом сообщила пресс-служба грузинского лидера, легитимность которого не признают оппозиция и часть общественности.

Согласно распространённому заявлению, «помилование коснулось 42 человек, приговорённых к наказаниям, не связанным с лишением свободы, и 24 заключённых. Ещё четырём лицам была снята судимость». В сообщении традиционно не уточняется, по каким статьям и за какие преступления были помилованы осуждённые.

Правила помилования были изменены в 2019 году пятым президентом Саломе Зурабишвили. Тогда была упразднена комиссия по помилованию, и теперь соответствующие дела для рассмотрения подготавливает специальная служба администрации президента.

В январе Михаил Кавелашвили помиловал рекордное число осуждённых – 613 человек – в связи с праздником Крещения Господня. В СМИ тогда сообщалось, что среди помилованных были лица, осуждённые за тяжкие преступления.