«Грузинская мечта» вновь ужесточает правила проведения митингов

Правящая партия «Грузинская мечта» подготовила очередные поправки, ограничивающие проведение уличных акций. Согласно новому законопроекту, нарушение установленных правил проведения митингов станет в том числе уголовно наказуемым и может повлечь до двух лет лишения свободы.

Как сообщил лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия, документ предусматривает:

участие в акции с закрытым лицом, использование слезоточивого или токсичного вещества, перекрытие дороги или установка временных конструкций будут наказываться административным арестом сроком до 15 суток; для организаторов – до 20 суток;

хранение оружия, пиротехники или «подобных предметов» во время акции – до 60 суток ареста;

отказ выполнить требование МВД о прекращении митинга – также до 60 суток ареста.

Повторное совершение таких действий повлечёт уголовную ответственность – до одного года лишения свободы, а в случае рецидива – до двух лет.

Кроме того, в Уголовный кодекс предлагается внести новую статью: за «повторное или систематическое оскорбление либо неповиновение полицейскому» может быть назначено лишение свободы до одного года, а при повторном нарушении – до двух лет. Кирцхалия уточнил, что в таких случаях «альтернативные виды наказания применяться не будут».

Уже 320 дней в Грузии продолжаются проевропейские протесты с требованиями провести новые парламентские выборы и освободить задержанных участников акций. Демонстрации начались 28 ноября прошлого года, после заявления премьера Ираклия Кобахидзе о приостановке евроинтеграции до 2028 года.

Ранее «Грузинская мечта» уже несколько раз ужесточала законодательство, регулирующее акции: были введены ограничения на использование лазеров и пиротехники, запрет на закрытие лица, а также увеличены штрафы и сроки административного ареста за перекрытие дорог.

6 октября Кобахидзе заявил, что протестующие, ежедневно перекрывающие проспект Руставели у парламента, «получат ответ» от властей.

Так власти отреагировали на митинг оппозиции, часть участников которого 4 октября попыталась попасть на территорию президентского дворца.