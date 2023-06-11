Минобороны России обвинило Украину в атаке на корабль «Приазовье»

Минобороны России заявило об атаке украинских морских беспилотников по российскому разведывательному кораблю «Приазовье» в Черном море, в 300 километрах от аннексированного Севастополя. По данным ведомства, корабль охранял газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток». Повреждений «Приазовье» не получил, утверждает министерство.

На видео, распространенном российской стороной запечатлен беспилотник с надписью «Кот и енот» на украинском языке. По дрону запускают снаряды с палубы корабля.

В заявлении Минобороны России также говорится, что в ходе атаки в воздушном пространстве центральной части Черного моря вел разведку американский беспилотник.

«Приазовье» был заложен в 1986 году в Гданьске, в том же году спущен на воду и вступил в строй в 1977 году. В 2006-2007 годах прошел модернизацию радиотехнических средств. Корабль входит в состав 519-го отдельного дивизиона разведывательных кораблей Черноморского флота.

Последний раз об атаке по российским кораблям Минобороны сообщало 24 мая. Тогда ведомство обвинило Украину в нападении на корабль «Иван Хурс».

Киев атаку на корабли не комментировал.

В свою очередь командование воздушных сил Украины сообщило, что в ночь на воскресенье, 11 июня, российская армия атаковала прифронтовые районы Сумской и Харьковской областей дронами-камикадзе «Шахед». По его данным, шесть беспилотников сбили системы ПВО. Сколько всего было выпущено дронов, не уточняется.

Глава харьковской обладминистрации Олег Синегубов сообщил о российском ударе по гражданскому предприятию в Богодуховском районе. На территории объекта случился пожар.

В Сумской области три беспилотника атаковали город Белополье. По данным местных властей, дроны повредили гражданские объекты, среди которых учебное заведение. Повреждения получил многоэтажный дом.

Власти приграничной с Украиной Белгородской области сообщили что 10 июня по населенным пунктам региона украинская армия выпустила более 170 снарядов. Пострадавших нет.