Минюст признал иноагентом ведущего Радио Свобода Мумина Шакирова

Министерство юстиции России в пятницу объявило так называемым иностранным агентом журналиста Радио Свобода Мумина Шакирова. Шакиров начинал как кинорежиссер, но с середины 1990-х занялся журналистикой. Он освещал конфликты в Таджикистане, в Чечне, в Афганистане, Абхазии и Югославии. На Радио Свобода он ведет передачу «Грани времени».

Кроме него реестр иноагентов пополнили публицист Андрей Мальгин, постоянно публикующийся Радио Свобода, религиовед Николай Митрохин, политик от партии ПАРНАС Наталья Пелевина, солист группы «Порнофильмы» Владимир Котляров, и региональный депутат из Тульской области Ольга Подольская. Подольская оказывала активную поддержку Маше и Алексею Москалевым – «девочке с антивоенным рисунком» и ее отцу.