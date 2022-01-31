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Митинг против насилия властей Чечни над женщинами прошел в Осло
Перед зданием парламента Норвегии в Осло 28 января прошел митинг против насилия властей Чечни над женщинами. Его участниками стали представители чеченской диаспоры и норвежские активисты.
Всего на акцию, призванную обратить внимание властей стран Евросоюза на нарушение прав человека в Чечне, вышли около 50 человек. Они держали флаги непризнанной Ичкерии и плакаты на норвежском, английском, русском и чеченском языках: "Пусть правда восторжествует, а правосудие наступит", "Прекратите похищать людей", "Да пребудет проклятие Аллаха над беззаконниками". Некоторые пришли на митинг с детьми.
Собравшиеся обсуждали волну похищений проживающих в Чечне родственников оппозиционных режиму Рамзана Кадырова блогеров и активистов из Евросоюза и Турции. Также они затронули громкую историю с задержанием Заремы Мусаевой, матери бывшего юриста "Комитета против пыток" Абубакара Янгулбаева. Ее, напомним, насильно вывезли из Нижнего Новгорода в Грозный и удерживают там более недели без доступа адвокатов и родных.
- 20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Сайди Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, задержали только Мусаеву. Позднее министр информации и печати республики Ахмед Дудаев сообщил, что суд назначил Мусаевой 15 суток административного ареста по обвинению в нападении и оскорблении полицейского.
- Освободить Мусаеву требуют Евросоюз, депутат Европарламента, Госдепартамент США и более 82 тысяч человек, подписавших онлайн-петицию в ее защиту.
- В Чечне с начала декабря были похищены десятки родственников критиков главы республики Рамзана Кадырова. Об исчезновении членов своих семей заявили шесть человек – правозащитники Абубакар Янгулбаев, Мансур Садулаев и Аслан Арцуев, а также оппозиционные чеченские блогеры Тумсо Абдурахманов, Хасан Халитов и Минкаил Мализаев.
- Митинги против нарушений прав человека и похищениях в Чечне за последнее время прошли в Страсбурге, Вене и Осло.
Другие новости дня
Рауль Хаджимба прокомментировал заявления, прозвучавшие на съезде Конгресса народа Абхазии
Экс-президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба прокомментировал «Нужной газете» некоторые идеи, прозвучавшие на съезде новой общественной организации «Конгресс народа Абхазии» в минувшую пятницу.
«Философско-психологическая примитивщина, озвученная Олегом Дамения, не стоит и выеденного яйца, и каких-либо комментариев. Что касается их заботы по поводу жителей Гальского района, думаю, им стоит обратиться к Станиславу Лакоба. Надеюсь он сумеет им членораздельно объяснить то, что до них еще не дошло. Еще раз хочу напомнить всем, что тему эту не стоит ворошить. Никто не позволит изменить положения, внесенные в закон о гражданстве», – сказал Хаджимба .
28 января в Сухуми прошел учредительный съезд Конгресса народа Абхазии, лидеры которого, в частности, заявили о необходимости выдачи гражданства жителям Гальского района.
На шахте в Ткибули произошел взрыв, один человек погиб
На шахте в Ткибули произошел взрыв. В результате инцидента пострадали несколько человек. Один из них скончался в больнице.
По информации управляющей компании «Грузуголь», детали происшествия выясняют на месте представители Службы охраны труда компании.
«Произошел инцидент. Сейчас на шахту приехала наша охрана труда, они выясняют, что произошло. Мы пока точно не знаем, что произошло. Это еще предстоит уточнить, однако, насколько мне известно, пять-шесть человек ранены. Особенно сильно пострадал один мужчина, который, к сожалению, умер. Остальные пострадавшие имеют легкие ранения», – заявила глава службы по связям с общественностью «Грузугля» Гванца Делибадзе.
По информации главы ожогового центра университетской клиники им. Хечинашвили Гуги Кашибадзе, шахтеры, пострадавшие во время несчастного случая на шахте Миндели, предположительно, получили повреждения в результате взрыва метана.
«На рассвете в наш центр доставили восемь шахтеров. Предположительно, они получили различные травмы в результате взрыва метана. В ожогово-реанимационное отделение помещены трое человек, состояние одного из них особо тяжелое. У него поражено 60% тела, что усугубляется повреждением дыхательных путей и продолжающимся шоком. На данном этапе состояние здоровья у всех стабильное», – заявил Кашибадзе.
Как заявили Первому каналу Грузии в МВД, начато расследование по статье 240 УК Грузии, предусматривающей нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ.
В Грузии за сутки выявили 13 150 новых случаев коронавируса, скончались 35 человек
В Грузии выявлено 13 150 новых случаев инфицирования коронавирусом. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние сутки в стране выздоровели 8 503 человека, скончались 35 пациентов. Было проведено 45 623 теста, в том числе 27 148 антигенных и 18 475 - ПЦР-тестов. Показатели положительности выявления коронавируса составляют: за сутки - 28,82%, за последние 14 дней - 20,75%, за последние семь дней - 23,8%.
Всего за время пандемии в Грузии выявлено 1 175 923 случая заражения коронавирусом, 14 980 человек скончались.
Всего было проведено 2 712 889 прививок, за день вакцинированы 1 665 человек.
Канада вывезет из Киева часть сотрудников посольства
Власти Канады в воскресенье заявили, что временно вывезут с территории Украины сотрудников канадского посольства, в присутствии которых в Киеве нет насущной необходимости, а также остающихся в стране членов семей дипломатов.
В заявлении МИД Канады говорится, что дипмиссия в Киеве продолжает работу. Причиной эвакуации части дипломатов названы соображения безопасности.
Ранее Соединенные Штаты, Великобритания и ряд других стран предписали членам семей сотрудников дипломатических миссий в Украине покинуть эту страну - из-за опасений возможного российского вооруженного вторжения, которое, по оценке разведслужб, может начаться практически в любой момент и внезапно.
Большинство стран ЕС к таким мерам не прибегло. В Киеве решения о вывозе дипломатов и членов их семей подвергли критике, отметив, что ситуация с безопасностью в стране остается под контролем.
Министр обороны Канады Анита Ананд, которая находится в Киеве с визитом, в воскресенье заявила о передислокации находящихся в Украине канадских военнослужащих в западные регионы страны - дальше от российских границ. По ее словам, которые приводит The Globe and mail, канадские военные «переместились к западу от реки Днепр» из соображений предосторожности. Около 200 канадских военных находятся на территории Украины для обучения украинских военнослужащих. В стране есть и другие военнослужащие стран НАТО, однако в Североатлантическом союзе неоднократно заявляли, что они не будут участвовать в боевых действиях в случае российского вторжения.
Начался сбор подписей против «партии войны» в российском руководстве
В Интернете начался сбор подписей против возможного российского вторжения в Украину. Документ под названием «Заявление сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве» опубликован на сайте «Эха Москвы». Под ним подписался ряд видных представителей российской интеллигенции. Сбор подписей ведет Конгресс интеллигенции.
Как говорится в заявлении, «граждане России фактически становятся заложниками криминального авантюризма, в который превращается внешнеполитическая линия России. Они не только живут в неопределенности – начнется ли большая война, но и наблюдают резкий рост цен и падение национальной валюты». Авторы документа утверждают, что внутри российской власти сформировалась «партия войны», которая хочет навязать обществу «идею священной войны с Западом». Авторы же заявления хотят выразить «точку зрения той части российского общества, которая ненавидит войну, и считает преступлением даже само использование военной угрозы». По их мнению, «России не нужна война с Украиной и Западом», а возможная война «не только не соответствует интересам России, но и несет в себе угрозу самому ее существованию».
Подписавшиеся под заявлением утверждают, что сделают все возможное, чтобы предотвратить войну. Среди них, в частности, правозащитники Лев Пономарев*, Валерий Борщев, Светлана Ганнушкина, политики Леонид Гозман, Григорий Явлинский, Лев Шлосберг, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич, писатель Виктор Шендерович*, поэт Вероника Долина и другие. Многие из них подписывали ранее другие открытые письма с осуждением российской политики в отношении Украины.
Кто именно входит в «партию войны» в российском руководстве и кто, соответственно, принадлежит в нем к «партии мира», из письма неясно.
Российские власти заявляют, что не готовят военного вторжения в Украину и не хотят войны. Число подобных заявлений в последние дни растет - о нежелании войны заявили, в частности, глава МИД России Сергей Лавров, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев и другие. При этом страны Запада и Украина отмечают, что Россия продолжает наращивать свою вооруженную группировку у украинских границ и призывают Москву, в случае, если она действительно выступает за мир, к деэскалации ситуации. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в воскресенье заявил, что если российские официальные лица всерьез говорят о том, что желают мира, то они должны продолжить дипломатические переговоры, а также отвести войска.
* Лев Пономарев и Виктор Шендерович включены в реестр СМИ-»иностранных агентов»
Обсуждение санкций против РФ в Сенате США «на финишной прямой»
В США Сенат находится «на финишной прямой» перед достижением соглашения о санкциях против России в связи с ее агрессивными действиями по отношению к Украине. Об этом заявили в воскресенье в эфире CNN глава сенатского комитета по международным делам демократ Боб Менендес и ведущий республиканец в этом комитете Джеймс Риш.
При этом, как следует из слов Менендеса, некоторые санкции могут быть введены в действие даже в том случае, если Россия не осуществит полномасштабного вторжения на территорию Украины, которого опасаются на Западе и в качестве возможной реакции на которое разрабатывается законопроект.
По словам сенаторов, соглашение о законопроекте может быть достигнуто уже на следующей неделе. Остается ряд разногласий, в частности по вопросу о включении в санкционный пакет газопровода «Северный поток-2», однако демократы и республиканцы выразили уверенность, что им удастся договориться по всем вопросам.
По словам Менендеса, предусмотренные законопроектом санкции, если они вступят в силу, будут «исключительно болезненными» для России и «сокрушат» ей экономику. Ранее сообщалось, что речь идет о мерах против крупнейших российских банков и российского суверенного долга. Кроме того, законопроект предусматривает введение экспортного контроля (фактически эмбарго на поставки в России определенных видов продукции) и персональные санкции против физических лиц. В санкционный список в частности может попасть и президент России Владимир Путин.
Согласно законопроекту, право вводить санкции будет предоставлено администрации, при этом часть санкций она будет обязана ввести, другие останутся на ее усмотрение.
Менендес заявил, что некоторые санкции могут быть введены и не дожидаясь возможного российского вторжения - в качестве ответа на другие враждебные действия России против Украины, такие как кибератаки или попытки дестабилизировать ситуацию в стране. Превентивные санкции призывал ввести в частности президент Украины Владимир Зеленский. Госдепартамент и Белый дом выступали против этой идеи, заявляя, что угроза санкций, а не их введение, являются средством сдерживания.
При этом, по словам сенатора, действительно «разрушительные» санкции будут введены в случае российского вторжения. Менендес предупредил, что эти санкции ударят и по мировой экономике - в частности, речь может идти о росте цен на топливо, если его поставки из России будут нарушены.
Страны Запада опасаются, что Владимир Путин в ближайшее время может распорядиться об открытом вооруженном вторжении на территорию Украины. У границ этой страны, как сообщается, сосредоточена большая группировка российских войск. США и их союзники предупреждают Москву, что вторжение будет встречено жесткими экономическими санкциями. Россия отрицает планы вторжения.
Законопроект, который обсуждается в Сенате - не единственная инициатива, связанная с разработкой санкций, однако, как ранее сообщалось, многие его положения поддержаны Белым Домом.
Британия упростит введение санкций против олигархов, близких к Кремлю
Британское правительство на предстоящей неделе внесет в парламент законопроекты, которые позволят вводить санкции против российских банков, энергетических компаний и «олигархов, близких к Кремлю». Об этом заявила в воскресенье британский министр иностранных дел Лиз Трасс.
Предлагаемые меры связаны с угрозой российского вооруженного вторжения в Украину. Хотя Москва отрицает планы такого вторжения, на Западе пока не видят никаких признаков деэкскалации у границ с Украиной.
Подробности о новых мерах британских властей пока не известны, однако из слов Трасс следует, что они упростят процедуру введения санкций против фактически любого лица или компании, которых британские власти заподозрят во связях с Кремлем. «Любая компания, представляющая интерес для Кремля и режима в России, сможет стать объектом санкций. Так что путинским олигархам или российским компаниям, поддерживающим власти России, будет негде спрятаться», –заявила глава британского МИД в интервью Sky News. Она не исключила и такую меру, как конфискация недвижимости российских олигархов на территории Великобритании.
Трасс подчеркнула, что санкции последуют в случае российского вторжения в Украину, и вновь предупредила российские власти о серьезных последствиях военной акции.
Хотя все страны Запада осуждают Москву за нынешнюю эскалацию ситуации и грозят ей санкциями в случае вторжения, риторика Лондона – одна из самых жестких по отношению к Кремлю. В частности, британские лидеры предупреждают Россию о том, что военная операция против Украины может обернуться «новым Афганистаном» или «новой Чечней», имея в виду кровопролитные войны.
В воскресенье стало известно, что Великобритания предложит союзникам по НАТО вдвое увеличить число своих военнослужащих, размещенных в Эстонии и Польше. Сейчас там около тысячи британских военных. При этом размещение боевых британских подразделений в самой Украине в Лондоне не планируют.
Как ожидается, на будущей неделе британский премьер Борис Джонсон и глава МИД посетят Киев. Лиз Трасс намерена посетить также Москву – в МИД России ранее заявили, что ее визит согласован.
- В Британии долгое время идет общественная дискуссия о роли «российских денег» в экономике страны. Многие оппоненты правительства критикуют его за недостаточные, по их мнению, меры по защите Британии от непрозрачных финансовых средств и от возможного политического влияния живущих в Лондоне российских бизнесменов. Утверждается, что в британской столице живут также члены семей ряда российских чиновников, а люди с российскими паспортами активно приобретают недвижимость. Участники дискуссий указывали, впрочем, и на юридические проблемы с возможным введением санкций против так называемых олигархов: неясно, по каким критериям можно отнести того или иного человека к олигархам и каким образом можно доказать его близость к Кремлю.
В Нижнем Новгороде появились плакаты с оскорблениями Игоря Каляпина
В Нижнем Новгороде на дверях подъезда и квартиры 84-летней матери правозащитника Игоря Каляпина неизвестные оставили плакаты с оскорбительными надписями.
Правозащитник опубликовал в фейсбуке фотографии плакатов и скриншот с камеры видеонаблюдения, на которой виден оставивший их человек – его лицо практически полностью закрыто черной медицинской маской. На плакатах написано: «Игорь Каляпин защищает террористов! Позор иностранному агенту», «Игорь Каляпин иностранный агент! Продал Отечество за гранты США и Германии».
В комментарии для Кавказ.Реалии основатель «Комитета против пыток» (включен в реестр «иностранных агентов») и член президентского совета по правам человека связал произошедшее со своими заявлениями по поводу недавнего задержания Заремы Мусаевой, матери правозащитника Абубакара Янгулбаева. Мусаева была вывезена в Чечню и сейчас - по утверждениям чеченских властей - отбывает административный арест.
«Однозначно можно связывать только с этой историей. У меня никаких других конфликтов нет. Местные, нижегородские, знают, что я в «Комитете против пыток» уже четыре месяца не работаю. Однозначно оттуда [из Чечни] «прилетело» в связи с моими комментариями этого дела, в связи с моими усилиями каким-то образом повлиять на чеченских силовиков и добиться освобождения Мусаевой», – заявил Каляпин в беседе с Кавказ.Реалии.
«Можно было бы подумать, что это не очень умные детишки хулиганят... Но видеокамеры зафиксировали лица людей, отнюдь не тинейджерского возраста. Я так понимаю, что дело [главы Чечни Рамзана] Кадырова, воюющего с матерями, живет и побеждает», – прокомментировал Игорь Каляпин надписи на плакатах.
В разговоре с Кавказ.Реалии правозащитник уточнил, что плакаты поздно вечером 29 января заметили его дочь и зять. Они намерены подать заявление в полицию.
- 20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Сайди Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, задержали только Мусаеву. Позднее министр информации и печати республики Ахмед Дудаев сообщил, что суд назначил Мусаевой 15 суток административного ареста по обвинению в нападении и оскорблении полицейского.
- С момента похищения достоверной независимой информации о судьбе и состоянии здоровья больной инсулинозависимым диабетом Заремы Мусаевой нет. К ней под разными предлогами ни разу допустили адвокатов.
- Игорь Каляпин ответил на призыв чеченского омбудсмена Мансура Солтаева возбудить против него уголовное дело. В колонке на «Эхе Москвы» правозащитник назвал слова чиновника «доносом, лживым по сути и чудовищно безграмотным по форме».
- Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее призвал задержать «пособников террористов» Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. Они, по словам главы Чечни, зарабатывают на чеченцах, «разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение». В ответ Каляпин сравнил поведение Кадырова с пятилетним ребенком.
Еще одна инициативная группа уведомила югоосетинский ЦИК о проведении собрания
В Центризбирком самопровозглашенной республики Южная Осетия поступило уведомлением инициативной группы о проведении собрания по выдвижению Анатолия Джиоева на пост президента.
«Еще одна инициативная группа уведомила сегодня ЦИК о проведении собрания. 12 февраля в здании республиканской библиотеки имени Анахарсиса пройдет собрание по выдвижению кандидата в президенты республики Джиоева Анатолия Харитоновича», - сообщил информагентству «Рес» в воскресенье член ЦИК республики Игорь Чочиев.
Анатолий Джиоев два раза выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах: в 2012 году он не прошел языковой экзамен, затем в 2017 году, когда он позже снял свою кандидатуру, а в 2019 году он баллотировался в парламент республики по одномандатному округу, тогда ЦИК отказал ему в регистрации.
Ранее в ЦИК поступили уведомления от правящей политической партии «Единая Осетия» о проведении съезда по выдвижению действующего югоосетинского лидера Анатолия Бибилова на второй президентский срок, а также инициативных групп: Владимира Пухаева, Гено Каджаева, Гарри Мулдарова, Альберта Валиева, Зелима Казиева, Алана Гаглоева, Ибрагима Гассиева и общественной организации ветеранов, не указав своего кандидата.
- Президентские выборы в Южной Осетии пройдут 10 апреля.
- Предвыборная кампания стартовала в Южной Осетии 21 января. Согласно выборному законодательству, инициативные группы и политические партии уведомляют ЦИК о проведении собраний и съездов по выдвижению кандидатов на должность президента не позднее чем за пять дней до дня их проведения. Центральная избирательная комиссия будет принимать документы о выдвижении кандидатов на пост президента до 20 февраля включительно. «То есть, уже 21 февраля документы политических партий и инициативных групп избирателей по выдвижению кандидатов Центризбиркомом приниматься более не будут», - уточнили в ЦИК.
Ян Келли: Запад перестал концентрироваться на проблемах Южного Кавказа
В интервью армянскому изданию Infocom бывший посол США в Грузии Ян Келли заявил, что в последние годы Запад перестал концентрироваться Южном Кавказе, а Россия заняла единоличную позицию в регионе.
Как пишет Formula, интервью было посвящено карабахскому конфликту, позициям России и Запада на Кавказе и потенциальной агрессии России в отношении Украины. На вопрос журналиста, станет ли Кавказ ареной противостояния Запада и России в случае вторжения в Украину, Келли ответил: конфликт на Кавказе уже существует, хотя в последние годы он стал больше походить на борьбу в пользу Москвы.
Бывший посол отметил, что Россия фактически вытеснила западные страны из региона, а образовавшийся вакуум заполняется нелиберальными странами, такими как Турция и Иран.
«Противостояние между Западом и Россией уже существует на Кавказе. К сожалению, это более одностороннее соперничество, нежели в 1990-х или начале 2000-х годов, когда Запад, особенно США и Франция, гораздо активнее участвовал в урегулировании сложнейшего с точки зрения безопасности нагорно-карабахского конфликта. В последние годы, я думаю, Россия заняла однобокую позицию и вытеснила западные страны из региона.
Если мы посмотрим на Грузию, то ситуация с безопасностью там зашла в тупик. Это не означает, что там нет активного конфликта. [Конфликт] активен, так как продолжаются похищения людей, время от времени происходят трагедии вблизи административной границы.
Если бы сейчас я был на Кавказе, то больше всего беспокоился бы о том, почему Запад не концентрируется на происходящих событиях . На этом этапе я не боюсь неизбежной конфронтации, так как есть несколько обнадеживающих факторов, в частности новый диалог между Турцией и Арменией. Однако очевидно, что Кавказ воспринимается как зона исключительных интересов Москвы, меня беспокоит рост нелиберальных сил в регионе, конкретно России, Турции и Ирана», - заявил Ян Келли.
Глава МИД Франции: ЧВК Вагнера в Мали занимается грабежом
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в воскресном интервью газете Journal du Dimanche, назвал грабителями наемников из ЧВК Вагнера, находящихся в Мали. «Голос Америки» пишет со ссылкой на источники в американской армии, что в провинции Сахель республики Мали находятся сотни российских наемников и частой военной компании «Группа Вагнера»
Ле Дриан в интервью, в частности, называем вагнеровцев «бывшими российскими военнослужащими», снабженных российским оружием. Они опираются на российскую логистическую поддержку, считает министр. Глава МИД Франции считает, что российские наемники занимаются расхищением природных ресурсов страны в обмен на защиту военной хунты».
ООН, Франция и местные источники утверждают, что ЧВК Вагнера присутствует и в Центральноафриканской Республике.
«Вагнеровцы использует слабость некоторых государств, чтобы внедриться... и вернуть влияние России в Африке», - добавил Ле Дриан. Пришедшие к власти в Мали военные не согласны с такой оценкой действий российской ЧВК.
Министр иностранных дел Франции не уточнил, как будут действовать европейские силы, развернутые в регионе для борьбы с джихадистами, после того, как новая власть в Мали изгнала оттуда датских военнослужащих.
Абхазские и российские спецподразделения провели антитеррористические учения
Абхазо-российские антитеррористические учения прошли в сухумском здании Совмина (главный корпус здания Верховного Совета Абхазской АССР). В учениях участвовали около 500 человек из подразделения МВД, СГБ, МЧС, ГСО самопровозглашенной республики Абхазия и ФСБ России.
Рассказывая об итогах учений, председатель абхазской СГБ Роберт Киут, отметил: «Впервые в истории Абхазии проводятся масштабные совместные абхазо-российские антитеррористические учения. Данное мероприятие организовано для предупреждения, в первую очередь, внешних угроз, ну и, конечно же, внутренних проявлений террористического характера. Замысел учений: освобождение правительственного здания с заложниками, захваченными террористами с применением авиации и бронетехники. С учетом того, что это было впервые, я оцениваю действия наших подразделений на твердую четверку».
По словам Киут, такого рода мероприятия будут проводиться и впредь совместно с российскими коллегами, а также с привлечением подразделений республиканского Минобороны, не только в населенных пунктах, но и на море и в горах.
Антитеррористические учения проводятся в Абхазии с 27 января по 5 февраля 2022 года, сообщает информагентство «Апсныпресс».
В Йемене, по данным ООН, в боях гибнут сотни малолетних солдат
Опубликованы данные ООН о гибели детей и подростков, участвующих в боевых действиях на территории Йемена на стороне шиитских повстанцев хути. Антиправительственные формирования пользуются поддержкой Ирана.
С января 2020 года по май 2021-го жертвами боев, как отмечается в специальном докладе ООН, стали участвующие в них малолетние солдаты.
В спецдокладе Совета безопасности ООН, опубликованном 29 января, говорится о лагерях и курсах подготовки молодежи к боевым действиям против правительства Йемена.
Международно признанное правительство Йемена и повстанческое движение хути с 2014 года, когда хути заняли столицу Йемена город Сану, находятся в состоянии гражданской войны.
Международная коалиция под командованием Саудовской Аравии в 2015 году вступила в этот конфликт на стороне смещенного повстанцами правительства президента Абд-Раббу Мансура Хади.
Жертвами вооруженного противоборства стали десятки тысяч человек. ООН называет сложившееся положения одним из самых тяжелых гуманитарных кризисов.
Согласно докладу экспертов ООН, в некоторых летних лагерях, школах и мечетях повстанцы хути рекрутируют детей в возрасте от семи лет для участия в боевых действиях или выполнения вспомогательных работ.
Детей приучают выкрикивать лозунги, среди которых «смерть Америке», «смерть Израилю», «проклятие евреям», «победа - исламу».
Гамкрелидзе оценил уровень госпитализаций и смертности на фоне распространения «омикрона»
В условиях циркуляции штамма коронавируса «омикрон» уровень госпитализаций немного снизился, и в ковид-больницах Грузии свободными остаются до 3,5 тысячи коек. Об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
Из-за нового штамма «омикрон» Грузия переживает взрывной рост заболеваемости коронавирусом. 29 января в стране с населением около 3,7 миллиона человек был зафиксирован максимум по числу новых случаев заражения – 18 274. При этом от последствий коронавируса ежедневно в среднем умирают по 30-40 человек, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Как в нашей стране, так и в мире эпидемиологическую ситуацию сегодня в основном определяет циркуляция «омикрона». Во всех странах идет нарастающая волна, и число заболевших серьезно увеличивается. Разница в том, что там, где уровень вакцинации высок, более 80%, там низкая госпитализация и смертность. У нас уровень вакцинации 42,4 процента, смертность по сравнению с этими высокими цифрами снижена, но все равно остается выше черты», - заявил Гамкрелидзе.
Лабораторные исследования подтверждают, что две дозы некоторых вакцин значительно снижают риски тяжелого течения болезни и госпитализации в случае заражения омикрон-штаммом. При этом защита, которую мы получаем после третьей дозы вакцины, еще более масштабна и эффективна. Как указывает Гамкрелидзе, «чем больше людей сделают бустерную дозу, тем меньше будет госпитализация в стране и тем меньше будет летальных исходов».
На данный момент в Грузии 146 527 активных случаев коронавируса. Из них 5 191 (менее 4% от общего числа больных) проходит лечение в больницах. Состояние 1 007 пациентов тяжелое, 272 подключены к аппаратам ИВЛ. 2 061 человек остается под присмотром врачей в ковид-гостиницах, а 139 275 лечатся на дому.
«Давление сегодня идет в основном по двум направлениям - лаборатории, где ежедневно исследуют более 60-70 тысяч образцов, и амбулаторный сектор - онлайн-клиники, семейные врачи, которые имеют достаточно большое количество вызовов и ведут пациентов на дому или в ковид-гостиницах. Ситуация с эпидемией непростая, но управляемая», - сказал Гамкрелидзе.
По состоянию на 30 января в Грузии полностью вакцинированы 1 219 428 человек или 42,4% взрослого населения. В возрастной группе 12-15 лет привиты 1,54% или 2 737 человек. Среди подростков 16-17 лет курс вакцинации завершили 13,37% - 10 840 граждан.
Грузинскую команду по футзалу ждет встреча со сборной России в четвертьфинале Чемпионата Европы
В заключительном матче группового этапа на Евро-2022 по футзалу в минувшую субботу Испания обыграла Грузию со счетом 8:0 и заняла первое место в группе D.
Голами за испанскую команду отличались Борха, Лосано, Чино, Солано, Тодуа (АГ), Моралес, Адольфо и автогол от Хавтадзе.
Перед матчем Грузия лидировала в группе D и уже обеспечила себе место в четвертьфинале. Но испанцы обогнали грузинских спортсменов, и им пришлось довольствоваться вторым местом. Результат означает, что грузинская команда сыграет в четвертьфинале с российской сборной.
Россия, завоевавшая бронзу на предыдущем турнире, обыграла Польшу со счетом 5:1 и заняла первое место в группе C.
В Южной Осетии зафиксирован новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом
В самопровозглашенной республике Южная Осетия за сутки выявили 204 новых случая заражения коронавирусом, всего было проведено 372 исследования.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день с положительным тестом на ковид находятся 1 527 жителей республики, 65 человек - сняты с учета медиков. Количество инфицированных с начала пандемии выросло до 12 102 человеа, 10 575 – выздоровели», - сообщила информагентству «Рес» глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева.
С начала января в республике наблюдается резкий рост новых выявленных случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в ПЦР-лаборатории Югосетпотребнадзора было проведено 61 485 исследований на COVID-19.
Умер Леонид Куравлев, популярный актер советского и российского кино
В Москве умер Леонид Куравлев, один из самых популярных и любимых народных артистов советского и российского кино. Ему было 85 лет.
10 января он был доставлен в больницу в Коммунарке с пневмонией. Тесты на COVID-19 были отрицательными. 22 января стало известно, что Леонида Куравлева выписали из Коммунарки и перевели в хоспис. Сообщалось, что врачи вылечили пневмонию, но присвоили актеру паллиативный статус, сообщает издание «Коммерсантъ».
Среди наиболее известных киноработ Леонида Куравлева – Жорж Милославский в комедии «Иван Васильевич меняет профессию», сантехник Афанасий Борщов в комедии «Афоня», Шура Балаганов в экранизации романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок», шофер Павел Колокольников в фильме «Живет такой парень».
Николай Патрушев: Не хотим мы войны, и она нам совершенно не нужна
В российском истеблишменте все чаще слышны официальные заявления о миролюбии и отрицании войны, как средства решения международных споров.
Так в воскресенье, опубликованы заявления главы Совета безопасности России Николая Патрушева и посла России в Великобритании Андрея Келина.
Россия не хочет войны и никак не угрожает Украине, все утверждения властей США об обратном являются полной нелепостью. С таким заявлением выступил перед журналистами секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщает ТАСС. В воскресенье он возложил на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге венок и цветы в память о жертвах блокады Ленинграда.
«В настоящее время говорят о том, что Россия угрожает Украине. Полная нелепость! Нет никакой угрозы», - сказал Патрушев, отметив, что «сами украинцы уже, в том числе официальные лица, заявляют» об отсутствии угрозы. »Нет, американские официальные лица утверждают, что угроза есть, и они готовы драться, предоставляя оружие, до последнего украинца», - добавил секретарь Совбеза. По его словам, американцев не волнует, какие потери может понести каждая из сторон.
Посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью газета The Sunday Times 29 января подчеркнул, что Россия не хочет войны против Украины. Возникшую напряженность необходимо устранять дипломатическими способами, повторил Келин явно усилившуюся в последние дни кремлевскую риторику. «...Мы совершенно убеждены, что этот вопрос может и должен быть разрешен дипломатическим путем, через переговоры», - сказал он, отвечая на вопрос хочет ли Россия войны.
Столтенберг: Если Россия повторит в Украине то, что сделала в 2008 с Грузией, ответит весь Альянс
Если Россия повторит то, что она сделала с Грузией в 2008 году и с Украиной в 2014 году, то ответит весь Альянс, заявил в интервью «Эху Москвы» генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
При этом Столтенберг добавил: если пострадает страна НАТО, будет задействована пятая статья устава организации о коллективной обороне. По его заявлению, причины, по которым НАТО разместила войска на востоке Альянса, заключаются в том, что если Россия продолжит вторжение в Украину, то НАТО разместит еще больше сил на востоке Альянса.
Столтеберг вновь повторил, что Североатлантический альянс не планирует размещение контингента в Украине, но предупредил: в случае вторжения в Украину России придется заплатить высокую цену в виде экономических санкций.
Северная Корея запустила «неопознанный ракетный объект»
Северная Корея в воскресенье осуществила запуск «неопознанного ракетного объекта», сообщили военные источники в Южной Корее. Этот запуск – последний в серии ракетных испытаний, проведенных Пхеньяном за последние недели.
Сегодняшний запуск стал седьмым испытанием северокорейского ракетного оружия в этом году. Как отмечает агентство Reuters, режим Ким Чен Ына демонстрирует военные амбиции, игнорируя предложения США о переговорах. 5 и 11 января Пхеньян провел, как сообщали северокорейские СМИ, пуски гиперзвуковых ракет. На это обращает внимание «Голос Америки».
Соединенные Штаты осудили сегодняшний ракетный пуск, проведенный в Северной Корее. В заявлении Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных Сил США, опубликованном в воскресенье, содержится призыв к Северной Корее воздержаться от дальнейших дестабилизирующих действий. По оценке командования, испытание не представляло непосредственной угрозы территории, персоналу или союзникам США.
- В январе КНДР сообщала о возможном возобновлении испытаний ядерного оружия и ракет большой дальности. В 2019 году серия ракетных испытаний была прервана после провала переговоров между Ким Чен Ыном и тогдашним президентом США Дональдом Трампом.
- Зарубежные СМИ обращают внимание на то, что активизация региональной военной активности Пхеньяна совпадает по времени с последними приготовлениями Китая к зимним Олимпийским играм. Китай - единственный союзник КНДР. Тем временем в Южной Корее идет подготовка к президентским выборам, они состоятся в марте.
Коронавирус в Абхазии: 428 новых случаев заражения, 3 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 808 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 428 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 67 пациентов. Состояние 17 человек оценивается как тяжелое, 51 пациента – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались три пациента: мужчины 69 и 70 лет, а также женщина 68 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 11 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 27, состояние 1 человека тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 10 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 43 194 человека. Зарегистрировано 594 летальных случая. Выздоровели 36 412 человек.
Коронавирус в Грузии: 17 265 новых случаев заражения, 34 человека скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 17 265 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 69,1 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 24,95%, за две недели – 20,01%, за семь дней – 23,24%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 1 162 773.
Более 52% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 8 980. В Имерети выявили 2 247 случаев заражения, в Аджарии – 1 913, в Самегрело и Земо Сванети – 944, в Квемо Картли – 870, в Шида Картли – 679, в Мцхета-Мтианети – 408, в Кахетии – 657, в Самцхе-Джавахети – 266, в Гурии – 264, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 37.
От ковида умерли еще 34 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 14 945.
Выздоровели 5 947 человек, их общее число выросло до 1 001 275.
На данный момент в Грузии 146 527 активных случаев коронавируса. Из них 5 191 (менее 4% от общего числа больных) проходит лечение в больницах. Состояние 1 007 пациентов тяжелое, 272 подключены к аппаратам ИВЛ. 2 061 человек остается под присмотром врачей в ковид-гостиницах, а 139 275 лечатся на дому. В карантинных пространствах остается 41 гражданин, в самоизоляции – около 25,3 тысячи человек.
Канцелярия Земана уничтожила документ о взрывах в Врбетице
Канцелярия президента Чехии Милоша Земана уничтожила тайный документ чешской контрразведки о взрывах на военном складе в Врбетице, в причастности к которым чешские власти подозревают сотрудников российской военной разведки (ГРУ).
Об этом в субботу сообщило Чешское радио. О пропаже документа, который контрразведка ранее передала президенту Милошу Земану, стало известно после того, как полиция решила проверить, не изучал ли секретный документ кто-то, кто не имеет соответствующего допуска - его в частности не имеют некоторые приближенные Земана.
Представители канцелярии рассказали Чешскому радио, что секретный документ был уничтожен по ошибке - вместе с другими документами, подлежавшими уничтожению. В официальном сообщении канцелярии, однако, об ошибке не говорится - там сказано, что все документы были уничтожены в соответствии с процедурой. Сам президент инцидент пока не комментировал.
Документ был передан Земану в апреле прошлого года, незадолго до того, как чешское правительство официально сообщило, что подозревает во взрывах россиян. В документе, как утверждается, объяснялось, почему подозрения пали на Александра Мишкина и Анатолия Чепигу (известных также как Руслан Боширов и Александр Петров - это те же самые люди, которых британские власти подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей).
Комитет по безопасности чешского парламента уже заявил, что рассмотрит вопрос о том, не нарушило ли окружение Земана закон. Президент Земан, который считается пророссийским политиком, в свое время официально поддержал обвинения, выдвинутые в адрес российской разведки, но при этом заявил, что существуют и другие версии событий в Врбетицах. Из-за этого его подвергли критике многие чешские политики.
Взрывы на оружейном складе в Врбетице произошли осенью 2014 года. В результате погибли 2 человека, был нанесен большой материальный ущерб. Россия категорически отрицает причастность к взрывам.
Серджо Маттарелла вновь избран президентом Италии
80-летний Серджо Маттарелла избран президентом Италии на второй срок. В ходе голосования на совместном заседании палат парламента и представителей регионов в Риме его кандидатура преодолела необходимый порог в 505 голосов.
Маттарелла избран президентом в восьмом туре голосования.
Переизбрание Маттареллы стало результатом договоренности ведущих политических сил. Первоначально ветеран итальянской политики не хотел баллотироваться на новый 7-летний срок. В истории Италии до нынешнего момента президент лишь однажды избирался на второй срок.
Однако после 7 туров голосования стало очевидным, что коллегия выборщиков, состоящая из депутатов, сенаторов и представителей региона, не может избрать преемника Маттареллы. Шансы на избрание президентом были у нынешнего премьера Марио Драги - однако многие партии правящей коалиции опасались его ухода с поста премьера, опасаясь распада правительства и политического кризиса. Сильвио Берлускони отказался баллотироваться, поскольку не смог обеспечить себе достаточную поддержку.
В результате в ходе переговоров в субботу ведущим политикам коалиции удалось убедить Маттареллу остаться на своем посту. По итогам голосования он победил с огромным отрывом.
Президент в Италии обладает прежде всего церемониальными полномочиями, однако, по традиции, большим политическим весом. Он также обладает правом роспуска парламента в случае политического кризиса.
- У власти в Италии сейчас коалиция, объединяющая крупнейшие партии - от правых до левых. Она была создана, поскольку ни у одной из сил нет большинства в парламенте, а досрочных выборов политики хотели избежать. Кроме того, Драги считается успешным антикризисным менеджером, он возглавил правительство во время пандемии, когда стабильность итальянской экономики оказалась под угрозой.
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