МО РФ опубликовало список 48 пленных, как утверждается, погибших в Еленовке

Минобороны России в субботу опубликовало список с личными данными, включая фамилии, имена, отчества и даты рождения, украинских военнопленных, которые, как утверждается, погибли накануне в колонии в Еленовке в Донецкой области. Российская сторона утверждает, что украинские военные обстреляли территорию колонии из РСЗО HIMARS, Украина это отрицает и обвиняет Россию в гибели пленных.

В списке 48 имен. Указано, что всего погибших 50, имена двоих не установлены. Подлинность указанных в списке имен пока не подтверждена. Опубликован также список, как утверждается, раненых в Еленовке, в нем 73 имени.

В заявлении Минобороны России утверждается, что в результате удара по Еленовке, находящейся под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов, погибли или получили ранения большинство из содержавшихся там 193 украинских пленных.

О гибели десятков украинских военных в Еленовске стало известно накануне утром. Генштаб Вооруженных сил Украины заявил, что украинские военные не производили артиллерийского или ракетного обстрела Еленовки. Украинский Генштаб обвинил в обстреле российских военных. Как говорится в заявлении, вооруженные силы РФ «осуществили прицельный намеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Еленовка Донецкой области, [чтобы] обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки пленных и расстрелы».

Из заявлений украинских официальных лиц следует, что обстрел - только одна из версий случившегося; еще одна версия - сработавшее взрывное устройство. В совместном заявлении украинских силовых ведомств, выложенном в телеграм-канале СБУ, случившееся в колонии названо «террористическим актом» и «массовым убийством», совершенным Россией. Заявляется, что украинская армия наносит удары только по военным объектам. Авторы обращения потребовали от ООН и международного Красного креста отреагировать на случившееся, и отправить в колонию инспекционную миссию.

Независимых свидетельств о подробностях случившегося в Еленовке пока нет. Российские государственные СМИ, а затем и журналисты Reuters показали кадры разрушенного здания - утверждается, что это один из корпусов колонии. На кадрах видны обожженные фрагменты тел людей. Американский Институт изучения войны утверждает, что «это не те повреждения, которые мог бы нанести удар ракетами HIMARS».