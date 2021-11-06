Мощный взрыв в столице Сьерра-Леоне привел к десяткам жертв и раненых

В оппозиции назвали сплетнями заявления Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии о планируемом свержении власти. Оппоненты властей считают, что спецслужбы пытаются запугать их сторонников. В СГБ утверждают, что Саакашвили из тюрьмы планирует государственный переворот и ряд серьезных провокаций с целью свержения власти. По версии ведомства, в планы экс-президента входит блокировка различных государственных ведомств в Тбилиси, перекрытие дорог, а также убийство одного из лидеров оппозиции, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Служба государственной безопасности превратилась в место для сплетен. Серьезно комментировать сплетни я не могу. В основном они сплетничают, доносят эти слухи до Бидзины, чтобы он мог спокойно спать», - сказал один из лидеров партии Саакашвили «Единое национальное движение» Леван Хебеишвили.

Его однопартиец Бачо Долидзе назвал заявление СГБ бессовестным, подчеркнув, что серьезнейшие обвинения не были подкреплены доказательствами. «Они зафиксировали свое желание, заявили, что хотят задержать людей, которые борются с этим режимом, безо всяких доказательств, без фактов. Государственный институт ничем не отличается от желтой прессы… Уже несколько недель мы слушаем заявления, которые не подкреплены какими-либо доказательствами. Все эти заявления только ради того, чтобы выйти и посплетничать», - сказал Долидзе.

Член оппозиционной партии «Лело» Лана Галдава подчеркнула, что, если бы Служба госбезопасности действительно располагала информацией о планируемом покушении на политика, то первостепенной задачей ведомства было бы обеспечение безопасности и защита этого человека.

«Произошедшее сегодня – ничто иное, как запугивание людей, попытка не допустить их прихода на протестную акцию. Это состояние власти, впавшей в агонию, когда у страха глаза велики. Если планируется ликвидация конкретного лидера оппозиции, оповестили ли его об этом? Обеспечили ли вы его безопасность? Если все эти мероприятия не проведены, выходит это соучастие в убийстве», - сказала Галдава.

Представительница партии «Дроа» Нино Годуадзе назвала заявление СГБ тревожным. «Анонсированное убийство политика – это действительно страшно… Понятно, что не существует никакого плана убийства лидера оппозиции или государственного переворота… Что планирую делать власти после этого заявления СГБ, я сказать не могу», - заявила Годуадзе.

По версии СГБ, к исполнению задуманного сторонники Саакашвили приступят сегодня. Как известно, крупнейшая оппозиционная партия страны «Единое национальное движение» сегодня вечером анонсировала масштабную акцию у пенитенциарного учреждения №12 в Рустави, где содержится Саакашвили. Лидер ЕНД Ника Мелия подчеркнул, что их протест будет перманентным – до тех пор, пока власти не согласятся перевести экс-президента, который с 1 октября продолжает голодовку, в многопрофильную частную клинику.