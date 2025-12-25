Мосгорсуд постановил выселить Ларису Долину из спорной квартиры

Мосгорсуд на заседании в четверг прекратил право пользования певицей Ларисой Долиной квартирой в Хамовниках и постановил, что артистка должна покинуть жилплощадь, ставшую предметом спора.

Тем самым суд на закрытом заседании удовлетворил требование купившей эту квартиру Полины Лурье к Долиной о выселении певицы.

Ранее в ходе заседания представитель Долиной и прокуратура просили предоставить артистке время для выселения. Представитель Лурье просил суд немедленно выселить Долину, так как её клиентке негде жить.

В августе прошлого года стало известно, что Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников. История с продажей её дорогостоящей квартиры получила в России широкий общественный резонанс и обратила внимание на массовое распространение мошеннических схем при оформлении сделок купли-продажи недвижимости.

Квартира была возвращена певице решением Хамовнического суда. Покупательница квартиры Полина Лурье оспорила это решение в вышестоящих инстанциях.

16 декабря нынешнего года Верховный суд России признал право собственности за Полиной Лурье. Иск Лурье к Долиной о прекращении права пользования был направлен на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию Мосгорсуда.

Позднее высшая судебная инстанция указала, что заблуждение одной из сторон в сделке само по себе не является основанием для признания её недействительной, как это произошло в споре из-за квартиры Долиной, а

существенность заблуждений должна быть исследована в каждом конкретном

случае.