МВД России объявило в розыск ведущую «Дождя» Анну Монгайт

МВД России объявило в розыск ведущую телеканала «Дождь» Анну Монгайт. Накануне она была заочно арестована по обвинению в распространении недостоверной информации о российской армии.

По этому обвинению ей грозит до 10 лет лишения свободы. Поводом для возбуждения дела стали посты Монгайт о гибели мирных жителей в её родной Одессе в результате атак российских военных.

Недостоверной информацией российские суды признают любые сообщения о российских военных, противоречащих официальной позиции Кремля. Монгайт живёт за границей, редакция «Дождя» после начала российского вторжения в Украину переехала из Москвы в Евросоюз. Сейчас канал работает из Нидерландов.

«Хотели мне испортить день, не выйдет! — написала Монгайт в понедельник в телеграме, комментируя уголовное дело. — Очень люблю Одессу и терпеть не могу Вооруженные силы Российской Федерации».