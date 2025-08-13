МВД Грузии: задержаны 12 граждан Турции, разыскиваемые по красному циркуляру

Министерство внутренних дел Грузии сообщает о задержании 12 граждан Турции, которые находились в розыске по красному циркуляру. Четверо из них незаконно въехали в Грузию, уже находясь в международном розыске.
В пресс-релизе МВД от 13 августа говорится:
- Все задержанные находились в розыске по красному циркуляру за последние 5 лет.
- Из 12 задержанных восемь въехали на территорию Грузии до объявления их в международный розыск, а четверо – незаконно, в связи с чем возбуждены соответствующие уголовные дела.
- В ходе личного досмотра одного из задержанных в качестве вещественных доказательств были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы.
- В отношении всех двенадцати задержанных проводятся предусмотренные законом предэкстрадиционные процедуры
Задержанным предъявлены обвинения в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, а именно:
- Умышленное убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах (в том числе убийство несовершеннолетнего);
- Покушение на убийство;
- Разбой;
- Незаконное лишение свободы;
- Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;
- Создание и участие в организованной преступной группе;
- Вымогательство и кража;
- Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия;
- Наркопреступления;
- Подделка документов;
- Инвестиционное мошенничество и хищение.
Всего задержанным предъявлены обвинения по 178 эпизодам.
Это второй случай за последние пять дней, когда МВД объявляет о задержании лиц, разыскиваемых по красному циркуляру. 10 августа в Марнеули был задержан находящийся в международном розыске гражданин Азербайджана, обвиняемый в участии в организованной группировке и причинении вреда здоровью.
Форум