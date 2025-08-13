МВД Грузии: задержаны 12 граждан Турции, разыскиваемые по красному циркуляру

Министерство внутренних дел Грузии сообщает о задержании 12 граждан Турции, которые находились в розыске по красному циркуляру. Четверо из них незаконно въехали в Грузию, уже находясь в международном розыске.

В пресс-релизе МВД от 13 августа говорится:

Все задержанные находились в розыске по красному циркуляру за последние 5 лет.

Из 12 задержанных восемь въехали на территорию Грузии до объявления их в международный розыск, а четверо – незаконно, в связи с чем возбуждены соответствующие уголовные дела.

В ходе личного досмотра одного из задержанных в качестве вещественных доказательств были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы.

В отношении всех двенадцати задержанных проводятся предусмотренные законом предэкстрадиционные процедуры

Задержанным предъявлены обвинения в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, а именно:

Умышленное убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах (в том числе убийство несовершеннолетнего);

Покушение на убийство;

Разбой;

Незаконное лишение свободы;

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;

Создание и участие в организованной преступной группе;

Вымогательство и кража;

Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия;

Наркопреступления;

Подделка документов;

Инвестиционное мошенничество и хищение.

Всего задержанным предъявлены обвинения по 178 эпизодам.

Это второй случай за последние пять дней, когда МВД объявляет о задержании лиц, разыскиваемых по красному циркуляру. 10 августа в Марнеули был задержан находящийся в международном розыске гражданин Азербайджана, обвиняемый в участии в организованной группировке и причинении вреда здоровью.