В МВД Грузии сообщили о задержании десятков человек по обвинению в наркопреступлениях

За последние сутки в Грузии по обвинению в незаконном обороте наркотиков были задержаны 43 человека, сообщил на пресс-конференции глава МВД Гела Геладзе.
Были задержаны как граждане Грузии, так и других стран. Им предъявлены обвинения в:
- продаже наркотиков;
- подготовке к сбыту;
- попытке реализации;
- ввозе в Грузию наркотиков в особо крупном размере;
- приобретении и хранении наркотиков.
Как пояснил министр, эти преступления караются «заключением на срок до 20 лет или пожизненным лишением свободы».
Задержанные использовали «различные интернет-приложения, социальные сети, а также так называемый метод «из рук в руки» для сбыта наркотиков, сообщает Гела Геладзе. Полиция, на основании решения судьи, «несколько раз проводила контрольные закупки наркотиков» и тайно фиксировала эти эпизоды.
«Мы продолжаем активно бороться с незаконным оборотом наркотиков в круглосуточном режиме», – заявил министр.
С 2025 года правительство ужесточило наркополитику, которая, по мнению многих критиков и так не была либеральной. В последние месяцы МВД практически еженедельно сообщает о задержаниях десятков обвиненных в наркопреступлениях.
