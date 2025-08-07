В МВД Грузии сообщили о задержании десятков человек по обвинению в наркопреступлениях

За последние сутки в Грузии по обвинению в незаконном обороте наркотиков были задержаны 43 человека, сообщил на пресс-конференции глава МВД Гела Геладзе.

Были задержаны как граждане Грузии, так и других стран. Им предъявлены обвинения в:

продаже наркотиков;

подготовке к сбыту;

попытке реализации;

ввозе в Грузию наркотиков в особо крупном размере;

приобретении и хранении наркотиков.

Как пояснил министр, эти преступления караются «заключением на срок до 20 лет или пожизненным лишением свободы».

Задержанные использовали «различные интернет-приложения, социальные сети, а также так называемый метод «из рук в руки» для сбыта наркотиков, сообщает Гела Геладзе. Полиция, на основании решения судьи, «несколько раз проводила контрольные закупки наркотиков» и тайно фиксировала эти эпизоды.

«Мы продолжаем активно бороться с незаконным оборотом наркотиков в круглосуточном режиме», – заявил министр.

С 2025 года правительство ужесточило наркополитику, которая, по мнению многих критиков и так не была либеральной. В последние месяцы МВД практически еженедельно сообщает о задержаниях десятков обвиненных в наркопреступлениях.