Грузинская журналистка, основательница изданий «Нетгазети» и «Батумелеби» Мзия Амаглобели номинирована на премию Вацлава Гавела в 2025 году. Премия присуждается ежегодно ПАСЕ за выдающиеся заслуги по защите прав человека. В этом году вместе с Мзией Амаглобели номинированы украинский журналист Максим Буткевич и азербайджанский журналист Ульви Гасанли. В опубликованном на сайте Парламентской ассамблеи заявлении говорится, что Мзия Амаглобели – «пионер грузинской журналистики».

«Несмотря на политически мотивированное тюремное заключение и жестокое обращение после разоблачения злоупотреблений во время протестов, её мужественные действия, направленные на обеспечение демократического будущего Грузии, помогли привлечь внимание к репрессиям в отношении СМИ и политическим злоупотреблениям. Её задержание и последующий приговор в 2025 году сделали её символом свободы прессы и стойкости перед лицом государственных репрессий и подчеркнули важнейшую роль журналистов в защите прав человека», — говорится в заявлении.

Победитель конкурса будет объявлен на открытии осенней пленарной сессии ПАСЕ в Страсбурге 29 сентября.

Напомним, журналистку, основательницу изданий «Нетгазети» и «Батумелеби» Мзию Амаглобели приговорили к двум годам лишения свободы. Ей переквалифицировали обвинение: вместо статьи 353¹ («Нападение на полицейского или другого представителя власти») её признали виновной по статье 353 – «Сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок, или иного представителя власти».

Мзию Амаглобели задержали 11 января в Батуми на протестной акции – сначала в административном порядке, а затем – по уголовному делу: за пощёчину начальнику полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе. Юристы считают, что обвинение несоразмерно и имеет политическую подоплёку.