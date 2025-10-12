Мзия Амаглобели получила премию «Форума 2000» в Праге

Учредительница изданий «Батумелеби» и «Нетгазети», журналистка Мзия Амаглобели, находящаяся в заключении, стала лауреатом ежегодной премии «Форума 2000». Церемония награждения состоялась 12 октября в Праге.
«Форум 2000» – это фонд и одноимённая международная конференция, ежегодно проходящая в Чехии. Амаглобели удостоена награды как символ «Грузинского движения сопротивления» – за проявленное мужество и чувство ответственности.
Организация была основана в 1996 году по инициативе президента Чехии Вацлава Гавела, японского филантропа Ёхэя Сасакавы и лауреата Нобелевской премии мира Эли Визеля. Международная премия «Форума 2000», учреждённая в 2021 году, вручается за выдающееся гражданское мужество и ответственность. Её получают граждане или институты, которые ставят защиту демократии, прав человека и гражданских свобод выше личных интересов. Лауреаты определяются по итогам трёхэтапного отбора.
В разные годы награду получали:
- 2021 год – Карл Гершман, защитник демократии и прав человека, бывший президент Национального фонда в поддержку демократии (NED).
- 2022 год – Чжан Чжан, китайская журналистка и экс-адвокат, арестованная после публикации репортажей о COVID-19, поставивших под сомнение официальное управление кризисом;
- 2023 год – Владимир Кара-Мурза, российский оппозиционный политик, писатель и историк, приговорённый в России к 25 годам лишения свободы за открытое осуждение войны против Украины. 1 августа 2024 года освобождён в рамках обмена заключёнными между Россией и Западом.
- 2024 год – Росио Сан Мигель, венесуэльский юрист и правозащитница, специализирующаяся на военных вопросах, арестованная без официального обвинения.
«Мзия Амаглобели, чья деятельность посвящена защите прав человека, борьбе с коррупцией и укреплению социальной справедливости, признана первой женщиной-политзаключённой и узницей совести в Грузии после обретения страной независимости», – говорится в заявлении «Форума 2000».
Вместо Амаглобели награду получили и.о. директора «Батумелеби» и «Нетгазети» Тамар Рухадзе и юрист Саба Брачвели. На церемонии присутствовала пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.
29-я конференция «Форума 2000» проходит в Праге с 12 по 14 октября 2025 года.
- Ранее в правящей партии «Грузинская мечта» резко отреагировали на присуждение журналистке Мзии Амаглобели премии World Press Freedom Hero, осуждённой за пощёчину полицейскому. В партии объяснили это решение «извращёнными стандартами глубинного государства (Deep State)».
- 6 августа судья Батумского городского суда Нино Сахелашвили приговорила Мзию Амаглобели к двум годам лишения свободы. Изначально ее обвиняли в нападении на полицейского, но суд смягчил обвинение до части 1 статьи 353, которая касается сопротивления или угрозы полицейскому и наказуема штрафом или тюремным сроком до 3 лет.
