Мзия Амаглобели получила премию «Форума 2000» в Праге

Учредительница изданий «Батумелеби» и «Нетгазети», журналистка Мзия Амаглобели, находящаяся в заключении, стала лауреатом ежегодной премии «Форума 2000». Церемония награждения состоялась 12 октября в Праге.

«Форум 2000» – это фонд и одноимённая международная конференция, ежегодно проходящая в Чехии. Амаглобели удостоена награды как символ «Грузинского движения сопротивления» – за проявленное мужество и чувство ответственности.

Организация была основана в 1996 году по инициативе президента Чехии Вацлава Гавела, японского филантропа Ёхэя Сасакавы и лауреата Нобелевской премии мира Эли Визеля. Международная премия «Форума 2000», учреждённая в 2021 году, вручается за выдающееся гражданское мужество и ответственность. Её получают граждане или институты, которые ставят защиту демократии, прав человека и гражданских свобод выше личных интересов. Лауреаты определяются по итогам трёхэтапного отбора.

В разные годы награду получали:

2021 год – Карл Гершман, защитник демократии и прав человека, бывший президент Национального фонда в поддержку демократии (NED).

2022 год – Чжан Чжан, китайская журналистка и экс-адвокат, арестованная после публикации репортажей о COVID-19, поставивших под сомнение официальное управление кризисом;

2023 год – Владимир Кара-Мурза, российский оппозиционный политик, писатель и историк, приговорённый в России к 25 годам лишения свободы за открытое осуждение войны против Украины. 1 августа 2024 года освобождён в рамках обмена заключёнными между Россией и Западом.

2024 год – Росио Сан Мигель, венесуэльский юрист и правозащитница, специализирующаяся на военных вопросах, арестованная без официального обвинения.

«Мзия Амаглобели, чья деятельность посвящена защите прав человека, борьбе с коррупцией и укреплению социальной справедливости, признана первой женщиной-политзаключённой и узницей совести в Грузии после обретения страной независимости», – говорится в заявлении «Форума 2000».

Вместо Амаглобели награду получили и.о. директора «Батумелеби» и «Нетгазети» Тамар Рухадзе и юрист Саба Брачвели. На церемонии присутствовала пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.

29-я конференция «Форума 2000» проходит в Праге с 12 по 14 октября 2025 года.