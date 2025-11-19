На акции в Тбилиси задержали более 10 человек

Полиция задержала более десяти человек на улице Какабадзе в Тбилиси, где находились участники шествия в поддержку осуждённого Мате Девидзе.

Сегодня, 19 ноября, исполнился год со дня задержания 21-летнего Девидзе. Шествие в его поддержку было заявлено от Тбилисского государственного университета в направлении парламента.

Полиция не позволяла участникам шествия выйти на проезжую часть. Чтобы запутать силовиков, демонстранты двигались узкими переулками.

Мате Девидзе задержали 19 ноября 2024 года на акции протеста против результатов выборов, которые значительная часть общества считает фальсифицированными. Прокуратура обвиняла его в том, что он ударил палкой трёх полицейских – каждому из них был присвоен статус потерпевшего. По утверждению следствия, Девидзе «неожиданно напал на них предметом, похожим на палку» на проспекте Меликлишвили. Сам Девидзе настаивает, что замахнулся палкой в целях самообороны.

12 июня судья Тбилисского городского суда Нино Галусташвили приговорила Девидзе к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Акции протеста в Тбилиси начались после парламентских выборов 26 октября 2024 года и активизировались после заявления грузинского премьера Ираклия Кобахидзе о приостановке евроинтеграции. Спустя год властям не удалось погасить протестную волну, несмотря на множество ограничений, которые международные правозащитные организации считают репрессивными и антидемократическими.