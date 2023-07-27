При крушении пассажирского Ми-8 на Алтае погибли 6 человек

Шесть человек погибли при крушении вертолёта Ми-8 авиакомпании «Алтай авиа» в селе Тюнгуре на Алтае. Сообщается, что он задел при посадке линии электропередач.

По данным МЧС, на борту находились 16 человек, включая трёх членов экипажа. «Интерфакс» сообщает со ссылкой на местную администрацию, что у пострадавших диагностированы переломы и ожоги до 90 процентов тела.

«Алтай авиа» предоставляет туристические услуги, возя вертолётные экскурсии. Некоторые из них начинаются и завершаются на базе «Высотник» в селе Тюнгур. Стоимость аренды разбившегося вертолёта Ми-8Т для экскурсии, согласно сайту, начиналась от 618 тысяч рублей.