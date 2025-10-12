На границе Афганистана и Пакистана произошли столкновения

Вечером в субботу на границе Афганистана и Пакистана произошли перестрелки. По словам властей Пакистана, с афганской стороны произошел «неспровоцированный обстрел», на что пакистанская армия ответила «всей мощью».
Перестрелки произошли более чем в шести местах вдоль границы между двумя странами. Пакистанские службы безопасности заявили, что их военные уничтожили несколько афганских постов.
Утром в воскресенье представитель исламистского движения «Талибан» заявил, что в ходе ночной операции погибли 58 пакистанских солдат, еще 30 были ранены. Также утверждается, что афганские силы захватили 25 позиций пакистанской армии. С афганской стороны погибли девять военных, еще 16 получили ранения.
Исламабад пока не комментировал это заявление.
«Талибан» назвал свои действия «ответной операцией» на то, что Пакистан нарушил воздушное пространство Афганистана и нанес удар по рынку в приграничной провинции Пактика. Кроме того, сообщалось об ударе по Кабулу. Ранее на этой неделе представитель пакистанской службы безопасности рассказал Reuters, что целью авиаудара был лидер пакистанского «Талибана», который находился в столице Афганистана. Неясно, погиб ли он.
Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви назвал атаку афганцев «неспровоцированным обстрелом» гражданских районов и добавил, что это является нарушением международного права.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал произошедшее «провокациями со стороны Афганистана». «В вопросах обороны Пакистана не будет компромиссов, и на каждую провокацию будет дан решительный и эффективный ответ», — заявил он.
- Пакистан обвиняет афганские власти в укрывательстве членов запрещенной группировки «Техрик-е Талибан Пакистан». Исламабад утверждает, что группировка совершает смертоносные атаки на территории Пакистана. Кабул отрицает обвинения.
- В июле 2025 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест двух руководителей движения «Талибан», которое с 2021 года находится у власти в Афганистане. Их обвиняют в преступлениях против человечности, связанных с преследованиями женщин в стране на основании их гендерной принадлежности.
- 3 июля Россия стала первой страной в мире, официально признавшей правительство талибов — так называемый Исламский Эмират Афганистан. Этому предшествовала приостановка запрета на деятельность «Талибана» в России и его исключение из списка террористических организаций.