На границе Северной Осетии и Ингушетии произошел конфликт между местными жителями 

Вечером 24 августа на границе между Северной Осетией и Ингушетией произошел массовый конфликт между местными жителями, передает издание «Кавказ.Реалии».

Судя по опубликованным видеозаписям, силовики временно перекрыли федеральную трассу «Кавказ», вмешаться пришлось и властям. При этом чиновники отрицают, что речь идет о массовой драке.

Потасовка случилась в районе селения Чермен. Как пишет телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», «локальные драки происходили одна за другой».

В чем причина конфликта, официально не сообщается, однако связанный с силовиками паблик «Розыск Ингушетия» утверждает, что в его основе лежат бытовые стычки, в ходе которых уроженцы Ингушетии избили несколько человек, в том числе пожилого жителя Северной Осетии.

В Миннаце Ингушетии факт конфликта подтвердили и призвали «не поддаваться на спекуляции», пока чиновники «прилагают все усилия для урегулирования». Позже глава министерства Алан Багиев заявил, что на границе случились лишь «две потасовки тет-а-тет», которые, однако потребовали присутствия вице-премьера республики Ирбека Томаева. Есть ли задержанные, неизвестно.

Ни в МВД, ни в правительстве двух республики случившееся пока не комментировали.