На Камчатке отец троих детей получил 2,5 года колонии за отказ от войны

Военный суд на Камчатке назначил 2 года и 6 месяцев колонии-поселения местному жителю Дмитрию Огиенко , который отказался принять участие в войне против Украины. Об этом сообщается на сайте суда.
Согласно судебной картотеке, Огиенко признан виновным по статье об отказе от исполнения приказа командира в период мобилизации. В сообщении суда уточняется, что житель Камчатки в феврале 2023 года отказался от поездки на фронт, находясь в одной из воинских частей региона. Дело поступило в суд 18 июля, судья вынес приговор 16 августа.
«Сота» сообщает, что Огиенко живет в поселке Ключи Камчатского края, он 1983 года рождения. У Огиенко трое детей - два сына и дочь. Судя по странице в «Одноклассниках», он проходил срочную службу в десантно-штурмовом батальоне.
- С началом мобилизации для войны против Украины российские власти ужесточили ответственность за неисполнение приказа, избиение командира, оставление части, дезертирство, нарушение правил службы и утрату военного имущества. Большинство статей предусматривают сроки в 10-15 лет.
- В сентябре 2022 года Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, которые увеличили тюремные сроки за оставление места службы и дезертирство в условиях боевых действий и мобилизации. Первое уголовное дело было возбуждено в декабре 2022 года в Мурманске.
- С начала мобилизации в России в сентябре 2022 года по конец апреля 2023 года в российские военные суды поступило более одной тысячи уголовных дела в отношении военных, которые самовольно оставили место службы, отказались исполнять приказ или дезертировали.