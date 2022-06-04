На Кубани нашли могилы военных – среди них подполковник ФСБ

На Славянском кладбище Краснодара обнаружены две новые могилы российских военнослужащих, предположительно погибших в ходе войны против Украины. Одна из них принадлежит подполковнику ФСБ Дмитрию Молчанову, об этом Кавказ.Реалии рассказал местный активист Виталий Вотановский.

Захоронения появились недавно. На могиле Молчанова сказано, что он погиб 29 мая 2022 года, ему было 46 лет. Как рассказал Вотановский, на его форме черного цвета - значок ФСБ в виде щита и меча. На могиле также лежат венки с лентами «От отдела».

Во второй могиле похоронен лейтенант Никита Мальковский, который погиб 27 мая. Ему было 28 лет. По словам Войтановского, судя по военной форме, возрасту и датам смерти похороненные участвовали в боевых действиях на Украине, однако об их гибели не заявлялось публично.

На этой неделе активисты нашли уже несколько новых могил российских военнослужащих, которые, предположительно, погибли в войне против Украины. Так, на кладбище Шелба в районе села Борисовки под Новороссийском похоронены шесть военных. На кладбище Анапы - восемь новых могил.

1 мая активисты Виталий Вотановский и Виталий Черкасов при посещении городского кладбища в районе хутора Копанского в Краснодаре обнаружили не менее восьми могил предположительно погибших в ходе войны в Украине. На это указывают фото похороненных в военной форме, флаги ВДВ и ВМФ над некоторыми могилами, а также даты смерти.