На Кубани разбился военный самолtт Л-39, погиб член экипажа

В Краснодарском крае в понедельник потерпел крушение учебный военный самолет Л-39. По сообщению Министерства обороны России, он выполнял тренировочный полет и разбился при заходе на посадку. Один из членов экипажа погиб.
В военном ведомстве уточнили, что самолет упал в черте аэродрома. На земле разрушений и пострадавших нет. Причина крушения устанавливается.
- В последнее время в России произошло несколько катастроф военных самолетов, в том числе с жертвами среди мирных жителей. 12 августа в Калининградской области потерпел катастрофу истребитель Су-30, экипаж погиб. 23 февраля в Белгородской области потерпел крушение Су-25, пилот погиб.
- В прошлом году при падении Су-34 на девятиэтажный жилой дом в Ейске 17 октября погибли 15 человек, при этом летчики спаслись. 23 октября в Иркутске Су-30 упал на двухэтажный дом, летчики погибли. В Рязани в июне разбился военно-транспортный самолет Ил-76, в том же месяце разбились два Су-25.