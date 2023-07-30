На марафоне в Беларуси собрали более 500 тысяч евро для политзаключенных

В ходе онлайн-марафона солидарности с политзаключенными в Беларуси собрано более 500 тысяч евро. Об этом в воскресенье сообщает Белорусская служба Радио Свобода.

12-часовой марафон под девизом «Нам не все равно!» прошел в субботу в ютьюбе. Он был организован независимыми белорусскими СМИ и правозащитными организациями. Всего в нем участвовали более 20 СМИ, включая Белорусскую службу Радио Свобода.

Все собранные во время акции деньги пойдут на помощь политзаключенных и их семей. За субботу удалось собрать более 355 тысяч евро. Сбор средств, однако, продолжился и в воскресенье, он завершится вечером 30 июля. В воскресенье была преодолена отметка в 500 тысяч евро.

За прозрачностью распределения пожертвований, собранных на единый счет, будет следить специально созданный наблюдательный совет, в который войдут представители СМИ – организаторы мероприятия. Среди гостей онлайн-марафона были бывшие политзаключенные, журналисты, музыканты, писатели, спортсмены, а также оппозиционные лидеры, в том числе Светлана Тихановская и Павел Латушко.

Организаторы призывали всех зрителей марафона, находящихся в в Беларуси, позаботиться о своей безопасности – не делать ретвиты, лайки и комментарии к трансляции со своих личных аккаунтов, жертвовать деньги только через карты и счета друзей и родственников, проживающих за границей.

По данным белорусских правозащитников, политзаключенными в стране признаны почти полторы тысячи человек.