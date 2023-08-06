На монумент «Родина-Мать» в Киеве установили трезубец вместо герба СССР

В центре Киева в воскресенье на щит монумента «Родина-Мать» установили трезубец - официальный символ Украины. Он заменил демонтированный ранее герб СССР, передает Украинская служба Радио Свобода.

«Это случилось. Украинский трезубец на своем месте. Это был сложный, ответственный, исторический проект. Спасибо всем, благодаря кому это произошло – спонсорам, проектировщикам, строителям, скульптору, работникам Музея войны», – написал в телеграм-канале экс-министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Герб Украины на монумент «Родина-мать» начали устанавливать 5 августа. В тот день трезубец подняли до первого уровня – на 24 метра. Работы по демонтажу продолжались с конца июля.

Монумент расположен на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Он был сооружен в 1981 году и считается самой высокой скульптурой в Европе. Ко Дню Независимости страны его планируют переименовать в «Украина-мать». Герб СССР отправят на хранение в музей.

Монумент не подпадал под принятые в Украине законы о десоветизации, многие жители Киева воспринимают его не как памятник советских времен, а как один из символов города. Однако после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину был проведен опрос о возможности замены советской символики на украинскую. 85% из 780 тысяч участников опроса проголосовали за замену герба на щите. Министерство культуры одобрило это изменение.