На Урале убили аспиранта из Габона – неонацисты собирают на адвоката

В Екатеринбурге убили аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили, приехавшего из Габона. Очевидцы сообщают о расовой подоплёке, неонацисты собирают деньги на адвоката, правоохранительные органы молчат.

По словам очевидцев, в пятницу в кафе к 32-летнему Нджелассили подошли двое со словами «О, смотри, негр, давай его чирканем». Произошла драка, в ходе которой Нджелассили ударили ножом в подмышку – он умер от потери крови.

Местный портал Е1 сообщает, что предполагаемого нападавшего задержали, ведётся расследование – вероятно по статье об убийстве. По словам источника Е1, подозреваемый рассказал, что «хотел просто проучить, а не убивать» Нджелассили и что ссора произошла из-за девушки.

Полиция, следственный комитет и прокуратура региона об убийстве Нджелассили не сообщили. Несколько местных СМИ отметили, что комментировать убийство они тоже отказываются. УрФУ рассказал о смерти своего аспиранта спустя два дня после убийства: в посте говорится, что Нджелассили «трагически погиб».

Антифашистский проект «Антифа ру» обнаружил, что в одном из закрытых телеграм-каналов неонацистов, в котором неоднократно публиковались видео расистских нападений, открыли сбор на адвоката для Данила Фомина, арестованного по подозрению в убийстве. По версии неонацистов, «Фомин был один (не считая девушки) против двух негров», а перед «злополучным» ударом ножом была словесная перепалка и драка. Причины конфликта неонацисты не уточняют.