На выборах в Словакии, прошедших в субботу, победила партия «Курс – Словацкая социал-демократия». Ее лидер Роберт Фицо уже дважды занимал пост премьер-министра. Он выступает категорически против военной поддержки Украины и за ужесточение борьбы с нелегальной миграцией.

«Курс» набрал 23,37% голосов избирателей, сообщает Reuters. Его главный конкурент, проевропейская партия «Прогрессивная Словакия», получила 16,86% голосов, левоцентристская «Голос» - 15,03%.

Роберт Фицо в своих интервью обещал, что если его партия будет лидировать в правительстве, Словакия больше не пошлет Украине «ни одного патрона». Он также против перспективы вступления Украины в НАТО. Ближайшим союзником Фицо в ЕС может стать венгерский лидер Виктор Орбан, наиболее прокремлевский среди руководителей государств европейского блока.

Также одним из ключевых пунктов предвыборной компании «Курса» была озабоченность ростом потоков нелегальных иммигрантов, которые через Словакию пытаются попасть в Евросоюз.

Теперь Фицо должен сформировать новое правительство, которое заменит действующую с мая временную администрацию страны с населением в пять с половиной миллиона человек. Агентство Reuters писало, что ни одна из политических сил, как ожидается, не наберет абсолютного большинства, и формирование коалиции будет зависеть от результатов более чем десятка менее крупных партий - от либералов до крайне правых.