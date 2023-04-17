НАТО меняет концепцию сдерживания: «защита каждого дюйма с первого дня»

Союз НАТО в связи с широкомасштабным российским вторжением в Украину пересматривает подход к сдерживанию на своих восточных рубежах. Концепция сдерживания путем ответного удара меняется на другую концепцию - сдерживания путем недопущения удара. Об этом пишет в понедельник The New York Times. Об изменении оборонительной концепции рассказали бывшие и нынешние сотрудники НАТО.

Издание подчеркивает, что первая концепция, от которой теперь решено отказаться, предусматривала, что в случае конфликта с Россией возможна временная оккупация российскими войсками части территории стран НАТО, таких как государства Балтии или Польша. Предполагалось, что эти территории будут освобождены после прибытия основных сил союза, прежде всего США.

Вторая же концепция - «сдерживание путем недопущения» - предполагает, что страны НАТО будут стремиться не допустить оккупации даже небольшой части своей территории. Как говорится в статье, Польша и страны Балтии, в частности, учли опыт войны в Украине, где в первые дни вторжения под российской оккупацией оказались значительные территории, на которых впоследствии, как утверждают украинские следственные органы и международные организации, совершались многочисленные преступления против мирного населения. Как заявил изданию Камиль Гранд, который до октября 2022 года занимал пост советника генерального секретаря НАТО, на необходимости защищать «каждый дюйм территории НАТО с первого дня» настаивают прежде всего страны Центральной и Восточной Европы.

«Сдерживание путем недопущения» предусматривает постоянное размещение значительных контингентов войск НАТО у границ с Россией. Речь идет также - впервые со времен Холодной войны - об интеграции военных планов США и их союзников. Помимо укрепления сил НАТО на восточном фланге союза речь идет и о том, чтобы сделать это укрепление заметным для России - что должно оказать эффект сдерживания. Также переход к этой концепции предполагает увеличение военных расходов, как минимум, до 2% ВВП стран-членов НАТО. Предполагается, что, если крупные страны НАТО направят на военные расходы до 3% ВВП в течение десяти лет, этого хватит для реализации плана обороны.

После начала широкомасштабного российского вторжения в Украину численность военнослужащих НАТО, размещенных в граничащих с Россией странах, резко увеличилась. Кроме того, на днях в НАТО вступила ранее нейтральная Финляндия, - ее вступление увеличило границу России со странами союза почти в два раза. Тем не менее, по-прежнему существует ряд ограничений, касающихся размещения военнослужащих НАТО в граничащих с Россией странах на постоянной основе.